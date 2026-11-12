Città di Castello, torna il Calendario dell’Avvento al Rovescio: l’iniziativa solidale promossa dal Comitato locale della Croce Rossa Italiana

La Croce Rossa Italiana rilancia l’iniziativa solidale dopo il successo dello scorso anno. Dal 1° al 20 dicembre cittadini, scuole e aziende potranno raccogliere beni di prima necessità da destinare alle famiglie dell’Alto Tevere.

CITTÀ DI CASTELLO – A Natale siamo abituati a scartare un regalo, magari uno al giorno, aspettando il 25 dicembre. Ma se per una volta facessimo il contrario? Se invece di ricevere qualcosa, ogni giorno mettessimo da parte un piccolo dono per chi ne ha bisogno?

È questa l’idea che sta alla base del Calendario dell’Avvento al Rovescio, l’iniziativa promossa dal Comitato di Città di Castello della Croce Rossa Italiana, che torna anche quest’anno dopo il successo dell’edizione 2025.

Un gesto semplice, alla portata di tutti, che può fare la differenza per tante famiglie del territorio altotiberino alle prese con difficoltà economiche.

Come funziona? Basta procurarsi uno scatolone e, dal 1° al 20 dicembre, aggiungere ogni giorno un prodotto di prima necessità seguendo le indicazioni del calendario pubblicato sulle pagine Facebook e Instagram della Croce Rossa di Città di Castello.

Alla fine dei venti giorni, quello scatolone diventerà un pacco solidale, pronto per essere consegnato ai volontari e successivamente distribuito alle famiglie che hanno bisogno di un aiuto.

Non servono grandi cifre e, soprattutto, non ci sono obblighi. Gli organizzatori hanno scelto volutamente di non indicare quantità precise per i prodotti da donare. Ognuno potrà contribuire secondo le proprie possibilità, anche senza completare tutti i giorni del calendario.

Perché ciò che conta non è quanto si dona, ma la volontà di esserci.

La Croce Rossa vuole coinvolgere non soltanto i singoli cittadini, ma anche scuole, aziende e associazioni. L’obiettivo è trasformare un piccolo gesto quotidiano in un’iniziativa capace di unire generazioni diverse e rafforzare quel senso di comunità che, soprattutto nei momenti difficili, diventa fondamentale.

Del resto, lo spirito dell’iniziativa è racchiuso nelle parole di Henry Dunant, fondatore della Croce Rossa: «Tutti possono, in un modo o nell’altro, ciascuno nella sua sfera e secondo le sue forze, contribuire in qualche misura a questa buona opera».

Dove e quando consegnare i pacchi

I pacchi solidali potranno essere consegnati dal 21 al 24 dicembre, dalle 15 alle 19, presso la sede della Croce Rossa Italiana di Città di Castello, in via Luigi Angelini 20.

Per chi avesse difficoltà a raggiungere la sede, sarà possibile chiedere informazioni anche sul servizio di ritiro a domicilio.

I riferimenti sono Elena, al numero 340 6935137, e Simone, al 338 6282964, contattabili anche tramite WhatsApp. È inoltre possibile scrivere all’indirizzo sviluppo.cittadicastello@umbria.cri.it.

L’elenco dei prodotti da raccogliere sarà disponibile sui canali social del Comitato.

Venti giorni, venti occasioni per pensare a qualcuno che sta attraversando un momento complicato. E uno scatolone che, riempito un po’ alla volta, può diventare qualcosa di importante.

Perché il Natale, in fondo, è anche questo: fare in modo che nessuno si senta dimenticato.