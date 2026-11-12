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Luca Secondi a Bruxelles: “L’Europa deve tornare a essere l’Europa dei popoli”

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Il sindaco di Città di Castello Luca Secondi è a Bruxelles con la delegazione di Anci Umbria, in veste di presidente di Federsanità Umbria, per una serie di incontri con le principali istituzioni europee.

Nel corso della visita Secondi ha coordinato, presso la sede delle Regioni, un panel dedicato a inclusione e integrazione socio-sanitaria, tema centrale anche nel rapporto tra politiche europee e territori.

Successivamente, al Parlamento europeo, nell’incontro con alcuni eurodeputati italiani, il sindaco tifernate ha posto l’accento sul rapporto tra crescita economica e coesione sociale.

“La crescita non è un bene assoluto se risulta per pochi e non per tutti”, ha sottolineato Secondi, chiedendo che le risorse europee siano indirizzate verso politiche con priorità chiare e capaci di sostenere concretamente i territori.

E poi un messaggio politico molto preciso: “L’Europa deve essere capace di ritornare ad essere percepita come l’Europa dei popoli e non della burocrazia”.

La missione ha previsto anche un incontro, in delegazione ristretta, con Raffaele Fitto, vicepresidente della Commissione europea con delega alla coesione, nella sede della Commissione europea.

Un’occasione quindi non soltanto istituzionale, ma anche per portare a Bruxelles la voce dei Comuni e delle realtà territoriali, soprattutto sui temi della sanità, dell’inclusione e della coesione sociale.

L’iniziativa è stata organizzata da Anci Umbria, CAL Umbria e AICCRE, con la collaborazione delle Regioni Umbria e Lombardia e il coinvolgimento di Anci Umbria ProCiv, Federsanità Anci Umbria e Felcos.

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