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San Giustino, cittadini chiamati a dire la loro sul nuovo Piano Regolatore

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Fino al 30 novembre è possibile compilare il questionario online o consegnarlo in formato cartaceo: contributi e idee per decidere lo sviluppo del territorio nei prossimi anni

SAN GIUSTINO – Come cambierà San Giustino nei prossimi anni? È una domanda che riguarda tutti, perché il nuovo Piano Regolatore Generale dovrà definire le scelte urbanistiche, ambientali ed economiche del territorio.

Proprio per questo l’Amministrazione comunale invita cittadini, famiglie e realtà del territorio a partecipare alla fase di costruzione del nuovo PRG.

La fase di quadro conoscitivo si sta avviando alla conclusione, ma c’è ancora tempo per dare il proprio contributo. Il termine è fissato al 30 novembre.

La partecipazione può avvenire in due modi.

Il primo è attraverso un questionario online, che può essere compilato in pochi minuti. In alternativa è possibile utilizzare la versione cartacea, ritirandola e riconsegnandola direttamente allo Sportello Unico, al piano terra della sede comunale.

L’obiettivo è raccogliere opinioni, esigenze e indicazioni utili a comprendere meglio come viene vissuto oggi il territorio e quali siano le aspettative per il suo futuro.

Il nuovo Piano Regolatore non riguarda infatti soltanto edifici e urbanistica. Le scelte che verranno compiute avranno ricadute anche sull’ambiente, sulle attività economiche, sui servizi e più in generale sulla qualità della vita della comunità.

Per questo il Comune sottolinea l’importanza della partecipazione: più contributi arriveranno, più sarà possibile avere un quadro delle esigenze reali di chi vive San Giustino ogni giorno.

C’è tempo dunque fino al 30 novembre per far sentire la propria voce e contribuire alle scelte che accompagneranno lo sviluppo del territorio nei prossimi anni.

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