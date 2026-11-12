Pastorale familiare, nuove équipe a Città di Castello e Gubbio: “Una Chiesa sempre più a formato famiglia”

Due gruppi di famiglie e coppie, coordinati da tre coppie per diocesi, lavoreranno insieme dopo il percorso sinodale avviato nel 2024. L’obiettivo è ascoltare, accompagnare e coinvolgere le famiglie

CITTÀ DI CASTELLO – Dall’ascolto alla concretezza. Il cammino sinodale interdiocesano avviato nel 2024 dalle Chiese di Città di Castello e Gubbio entra ora in una nuova fase, con la nascita di due équipe di Pastorale familiare, una per ciascuna diocesi.

Il progetto nasce per dare nuovo impulso a una pastorale capace di mettere al centro le famiglie, le loro esperienze e le diverse fasi della vita. Le due équipe saranno accompagnate direttamente dal vescovo Luciano Paolucci Bedini e lavoreranno in collaborazione, condividendo esperienze, idee e progetti, pur mantenendo ciascuna il proprio riferimento territoriale.

Un percorso che parte da lontano. Nell’aprile del 2024 il vescovo aveva promosso la Commissione sinodale interdiocesana dedicata a una pastorale “a formato famiglia”. Quasi 110 persone, soprattutto coppie di sposi, ma anche sacerdoti, diaconi, consacrati e laici, avevano partecipato a quattro incontri tra Umbertide, Città di Castello, Gubbio e Trestina.

Da quel confronto era emersa la necessità di una Chiesa capace di partire maggiormente dalla vita concreta delle famiglie, dalle loro difficoltà ma anche dalle risorse e dalle esperienze presenti nelle comunità.

Ora quelle riflessioni diventano un progetto stabile. Le nuove équipe avranno anche il compito di favorire la nascita di una Consulta di Pastorale familiare nelle rispettive diocesi, coinvolgendo altre famiglie e persone con competenze specifiche.

«Oggi è molto importante accompagnare le famiglie cristiane che desiderano vivere nel sacramento del matrimonio e preparare le persone che desiderano sposarsi in chiesa – spiega il vescovo Paolucci Bedini – però c’è necessità anche di una grandissima attenzione a quelle famiglie che magari, anche un po’ lontane dalla Chiesa, hanno bisogno di essere accompagnate e accolte».

L’idea, quindi, è andare oltre una pastorale rivolta esclusivamente a chi già frequenta le parrocchie. L’attenzione riguarda le giovani coppie, i genitori, le famiglie che attraversano momenti difficili e tutte quelle persone che possono avere bisogno di ascolto, sostegno e confronto.

Per la Diocesi di Città di Castello, l’équipe è composta da Alessandro Pacchioni e Silvia Reali, che avranno il compito di coordinamento, Enrico Belardinelli e Cristina Grilli, Giovanni Mandrelli e Laura Santinelli.

«La famiglia è un punto di vista fondamentale per ripensare tutta la pastorale, perché attraversa ogni dimensione della vita», sottolineano Pacchioni e Reali. Una famiglia che, nella loro visione, non deve essere soltanto destinataria delle iniziative della Chiesa, ma diventare protagonista della vita ecclesiale e dell’annuncio cristiano.

A Gubbio, invece, l’équipe sarà composta da Matteo Andresini e Tiziana Calvelli, ai quali è affidato il coordinamento, Ranieri Colarizzi Graziani e Fabiola Monacelli, Daniele Alunni e Chiara Capecci.

Anche qui il punto di partenza è l’ascolto. «Crediamo che tutte le nostre famiglie abbiano bisogno prima di tutto di ascolto, cura e che vadano sostenute e incoraggiate», spiegano Andresini e Calvelli.

L’obiettivo è valorizzare ciò che già esiste nelle comunità e, allo stesso tempo, costruire nuove occasioni rivolte ai giovani, alle coppie e alle famiglie nelle diverse stagioni della vita.

Le due équipe rappresentano dunque un passaggio concreto del cammino iniziato nel 2024. Non due percorsi separati, ma un unico progetto pastorale, costruito attraverso la collaborazione tra le due diocesi.

Il filo conduttore resta quello della “Chiesa famiglia di famiglie”: una comunità nella quale le famiglie non siano soltanto destinatarie di servizi e iniziative, ma possano diventare protagoniste, mettendo a disposizione esperienze, relazioni e capacità.

Un percorso che ora entra nella sua fase operativa e che punta a trasformare il lavoro sinodale di questi anni in ascolto, partecipazione e progetti concreti per le comunità di Città di Castello e Gubbio.