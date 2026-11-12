Leonardo da Vinci, a Firenze i Codici di Madrid svelano un nuovo mistero

Presentato a Palazzo Strozzi Sacrati il facsimile integrale dei manoscritti. Una nuova ricerca rilancia l’ipotesi: alcune opere incompiute potrebbero essere state una scelta di libertà contro il potere dei committenti

FIRENZE – Leonardo da Vinci torna a parlare, e lo fa attraverso le sue pagine, i suoi appunti, i suoi disegni e soprattutto attraverso una domanda che ancora oggi non ha una risposta definitiva: perché tante delle sue opere sono rimaste incompiute?

La questione è tornata al centro del dibattito internazionale durante il convegno “Ideal Beauty – The Renaissance of the Neoplatonic Academy”, ospitato il 7 novembre nella Sala del Pegaso di Palazzo Strozzi Sacrati, sede della Presidenza della Regione Toscana.

L’occasione è stata l’anteprima mondiale del facsimile integrale dei Codici di Madrid I e II di Leonardo da Vinci, realizzato dalla casa editrice spagnola cARTEm. Una riproduzione che non punta soltanto a restituire fedelmente le pagine dei manoscritti, ma anche la loro dimensione materiale, dalla trama della carta alle caratteristiche dell’inchiostro.

Nei due codici sono raccolti studi che raccontano alcuni dei campi nei quali Leonardo concentrò la propria straordinaria curiosità: meccanica, ingegneria, architettura, geometria, ottica e osservazione della natura. Un patrimonio che mostra ancora una volta come, per Leonardo, arte e scienza non fossero mondi separati, ma parti di uno stesso modo di conoscere e interpretare la realtà.

Accanto al facsimile è stato presentato il volume “Leonardo Svelato”, scritto da Annalisa Di Maria, con contenuti scientifici e simbolici sviluppati sotto la direzione di Andrea da Montefeltro, biologo, ricercatore e scultore.

Ma il vero elemento di novità arriva dalla ricerca presentata durante il convegno. Lo studio “The Unfinished as Gesture. Leonardo da Vinci, the Facetia in the Madrid Codex, and Silent Protest against Power”, firmato da Andrea C. da Montefeltro, Annalisa Di Maria e Lucica Bianchi, propone infatti una lettura diversa dell’incompiuto leonardesco.

Per secoli l’abbandono di tante opere è stato collegato al perfezionismo di Leonardo, alla sua continua voglia di sperimentare, alla curiosità e alla difficoltà di fermare il proprio processo creativo. La nuova ricerca aggiunge però un’altra possibilità: in alcune circostanze, lasciare un’opera incompiuta potrebbe essere stato anche un modo per mantenere la propria libertà intellettuale.

L’ipotesi parte da un testo contenuto nel Codice di Madrid II. È una breve facetia, apparentemente ironica, nella quale un uomo povero si presenta alla porta di un aristocratico sostenendo di essere suo fratello, perché entrambi discendenti da Adamo. Chiede quindi di condividere quella che considera un’eredità comune. La risposta del nobile è una sola moneta, accompagnata dall’osservazione che, se dovesse aiutare tutti i suoi “fratelli”, finirebbe per perdere tutto.

Dietro la storia emerge una riflessione sul rapporto tra potere, ricchezza e principi morali. Ed è proprio da qui che nasce la teoria proposta dai ricercatori.

Leonardo viveva infatti in un sistema nel quale il rapporto con corti e mecenati era fondamentale. I committenti finanziavano le opere e, naturalmente, si aspettavano risultati, tempi e contenuti. Leonardo, però, aveva un’idea del lavoro creativo molto diversa: la ricerca poteva continuare, cambiare direzione, aprire nuove strade.

E allora l’incompiuto potrebbe essere stato, almeno in alcuni casi, qualcosa di più di un’opera lasciata a metà.

Potrebbe essere stato uno spazio di autonomia.

Non significa sostenere che tutte le opere incompiute di Leonardo siano state abbandonate volontariamente. La ricerca distingue infatti tra motivazioni tecniche, sperimentazione, perfezionismo e quelle situazioni nelle quali la mancata conclusione o consegna potrebbe avere assunto anche un significato personale e simbolico.

È una tesi destinata a far discutere, perché cambia il modo stesso di guardare all’incompiuto di Leonardo. Non più soltanto il segno di ciò che non è stato terminato, ma, in determinati casi, la possibile scelta di un uomo che non voleva consegnare completamente il proprio pensiero alle aspettative di chi aveva il potere.

Durante l’incontro fiorentino sono intervenute anche Adisa Raljevic e Sonia Pe Escorial, che ha proposto al pubblico una dimostrazione dal vivo di legatoria tradizionale, riportando l’attenzione anche sulla dimensione artigianale e materiale della storia del libro.

Il progetto dei Codici di Madrid e la nuova ricerca riportano così Leonardo al centro di una riflessione che va oltre la storia dell’arte. Perché parlare di Leonardo significa ancora oggi parlare di conoscenza, curiosità, libertà e capacità di mettere in discussione ciò che sembra già scritto.

E forse è proprio questo il motivo per cui, a oltre cinque secoli dalla sua morte, Leonardo continua a porre domande che riguardano anche il nostro presente.

La pubblicazione scientifica completa è disponibile in open access:

https://doi.org/10.5281/zenodo.23932185

Leonardo non è semplicemente un patrimonio da preservare, ma un modo di pensare che continua a sfidare il presente. Comprenderlo significa riscoprire il valore della libertà intellettuale, il coraggio di mettere in discussione le certezze consolidate e il diritto del pensiero di non diventare prigioniero delle aspettative del potere.