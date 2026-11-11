Altotevere, la valutazione di Marzolla: “La nostra vittoria non era per nulla scontata”

L’opposto biancazzurro elogia la solidità dimostrata dal gruppo nel momento più delicato, invitando alla prudenza in vista di Brugherio. Domenica di gloria per il centrale Flavio Procelli

Ha tagliato domenica scorsa un altro traguardo statistico: quello dei 1500 attacchi vincenti nel campionato di Serie A3 Credem Banca e ora è per la precisione a quota 1518. Altri numeri significativi nella carriera di Simone Marzolla, 27enne opposto della ErmGroup Altotevere alla quarta stagione in biancazzurro. “Un altro bel traguardo, non c’è dubbio – commenta subito il giocatore veneto – che proviene ancora dalla mia permanenza a San Giustino, il che mi rende contento. Il fatto di aver vinto mi ha aumentato la soddisfazione”. Semmai, in preventivo erano stati messi più tre che due punti. “Il rimpianto c’è e soprattutto da parte mia: sono stato infatti io a concludere fuori campo il diagonale che nel terzo set ci avrebbe consentito di agguantare la parità sul 24-24 e di giocarcela ai vantaggi. Cose che capitano, anche se da quel momento siamo stati bravi nel resettarci e comunque nel quarto set non era facile tornare in campo più forti e determinati. Nonostante la stanchezza, con la testa ci siamo sempre stati e anche nel tie-break siamo partiti con il piede giusto, riuscendo a conquistare una vittoria per nulla scontata, vista la prestazione di alto livello messa in mostra dal Savigliano”. Nei tre set iniziali, peraltro, gli ospiti avevano subito preso il via, accumulando un buon margine di vantaggio, nonostante nel secondo la rimonta abbia prodotto la vittoria. “A inizio partita, su quel muro vincente di Maiocchi ma con il punto assegnato agli avversari per un nostro fallo di formazione – ricorda Marzolla – si era creata un po’ di confusione che ce la siamo portata appresso. Eravamo stati capaci di neutralizzare il gap, ma gli altri hanno tenuto botta e chiuso in loro favore. Nella seconda frazione siamo andati bene e nella terza la sfida si è incanalata sul binario del punto a punto, fino a quella palla che ho sbagliato io e che mi ricorderò per qualche settimana”. Il 3-2 di domenica scorsa è stato un ulteriore indice dell’andamento del campionato, almeno in queste battute iniziali. “Per ora regna l’equilibrio e squadre come il Savigliano sono molto ostiche, ma noi stiamo dando prova della nostra solidità: lo abbiamo fatto anche nelle gare precedenti, salvo le difficoltà accusate in quella di Cantù, che rimane un capitolo a parte. D’altronde, io fisicamente non sono al top e anche fra i miei compagni si registra qualche acciacco, però il risultato lo portiamo ugualmente a casa. Forse qualche altra squadra avrebbe reagito peggio, noi invece siamo uniti e se sta così dopo sole quattro giornate vuol dire che siamo un gruppo ben amalgamato”. Sul prossimo impegno di Brugherio, Marzolla invita alla prudenza: “Loro sanno di doversela vedere contro una formazione più quotata, per cui – non avendo nulla da perdere – potrebbero giocare sciolti e senza condizionamenti. Oltretutto, dai Diavoli Rosa escono puntualmente giovani promettenti, per cui se qualcuno dovesse azzeccare la giornata giusta le cose rischierebbero di complicarsi”. È stata una domenica di gloria personale per il centrale Flavio Procelli, entrato a fine secondo set e rimasto in campo anche nel terzo e nel quarto, quindi titolare a tutti gli effetti e non schierato solo per alzare il muro in prima linea. Lui ha risposto con due muri vincenti, un attacco in primo tempo e un ace. “Ero molto ansioso – ha commentato il 24enne toscano – e il muro che ci ha consentito di andare sull’1-1 mi ha scrollato un minimo di tensione, per cui la fiducia che mi è stata accordata ha fatto sì che imparassi a gestirmi anche mentalmente, oltre che fisicamente. Per me, insomma, un’opportunità di crescita”.