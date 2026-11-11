Città di Castello, giovedì 12 novembre al nido Franchetti quinto incontro per genitori: si parla di “Educare al mondo complesso”

Quinto appuntamento per il ciclo incontri di sostegno alla genitorialità promosso dall’Ufficio Nidi e Coordinamento Pedagogico del Comune di Città di Castello, in collaborazione con il Servizio Integrato Età Evolutiva Altotevere dell’USL Umbria 1 e la Scuola di Amministrazione Pubblica di Villa Umbra. Giovedì 12 novembre, alle ore 17.00 nel nuovo nido d’infanzia “Alice Hallgarten Franchetti” in viale Vittorio Emanuele Orlando (accanto al comando della Compagnia dei Carabinieri di Città di Castello), si parlerà del tema “Educare al mondo complesso”, con il contributo dalla psicologa-psicoterapeuta del S.I.E.E. Altotevere Silvia Cappelletti. Come i precedenti appuntamenti, anche questo pomeriggio dedicato ai genitori sarà a ingresso interamente gratuito L’obiettivo dell’iniziativa è di offrire luoghi di riflessione e confronto per rafforzare il ruolo genitoriale, valorizzare le competenze e le risorse familiari. Per informazioni è possibile rivolgersi al numero di telefono 0758529406 o inviare una mail all’indirizzo nidi@comune.cittadicastello@pg.it