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CronacaUmbria

Perugia, controlli antidroga: i Carabinieri arrestano un 26enne con cocaina e contanti

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Fermato in Strada Castel del Piano-Pila: sequestrate cinque dosi per 3,60 grammi e 275 euro. L’uomo è stato arrestato con l’ipotesi di detenzione ai fini di spaccio

PERUGIA – Controlli rafforzati sul territorio e attenzione particolare al contrasto dello spaccio di droga. È nell’ambito di questo dispositivo che i Carabinieri del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Perugia hanno arrestato un 26enne, sottoposto a indagini per l’ipotesi di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

Il giovane è stato fermato mentre si trovava a bordo di un’autovettura in Strada Castel del Piano-Pila. Durante la successiva perquisizione personale e del veicolo, i militari hanno trovato cinque dosi di cocaina, per un peso complessivo di 3,60 grammi, oltre a 275 euro in contanti.

La sostanza e il denaro sono stati sequestrati. Sulla base degli elementi raccolti, i Carabinieri hanno quindi proceduto all’arresto del 26enne.

Su disposizione del Pubblico Ministero della Procura della Repubblica di Perugia, l’uomo è stato accompagnato nelle camere di sicurezza, dove è rimasto a disposizione dell’autorità giudiziaria in attesa del giudizio direttissimo.

L’operazione rientra nel dispositivo di prevenzione predisposto dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Perugia, che prevede un’intensificazione dei controlli nelle zone caratterizzate da maggiore afflusso, anche con l’obiettivo di contrastare la diffusione delle sostanze stupefacenti.

Come precisato dai Carabinieri, il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari. L’uomo è quindi da considerarsi non colpevole fino a eventuale sentenza definitiva di condanna.

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