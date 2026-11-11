AIC Umbria al Salone del Tartufo di Città di Castello: due giorni dedicati al mondo gluten free

Sabato 14 e domenica 15 novembre incontri, informazione, attività per bambini e un corso di cucina senza glutine. Appuntamenti a Palazzo Bufalini e alla Scuola Bufalini

CITTÀ DI CASTELLO – Il mondo del senza glutine sarà protagonista anche al 46° Salone nazionale del tartufo bianco pregiato di Città di Castello. Nel fine settimana del 14 e 15 novembre AIC Umbria – Associazione Italiana Celiachia sarà presente in città con una serie di iniziative realizzate con il patrocinio del Comune di Città di Castello e la collaborazione del laboratorio artigianale Con&Senza.

Due giornate pensate per incontrare le persone, fornire informazioni e creare momenti di condivisione sul tema della celiachia e dell’alimentazione senza glutine.

Sabato 14 novembre, dalle ore 10, a Palazzo Bufalini – Quadrilatero, sarà attivo uno spazio di accoglienza e divulgazione dove sarà possibile conoscere meglio le attività dell’associazione e iscriversi ad AIC Umbria per il 2027. Saranno presenti i volontari, tra cui il vicepresidente Michele Vandini, insieme alla dietista AIC Umbria Valentina Ricci, a disposizione per rispondere alle domande dei visitatori. Previsti anche gadget e omaggi.

Nel pomeriggio, dalle 15 alle 17.30, la Sala degli Stucchi di Palazzo Bufalini ospiterà invece lo “Snack time gluten free”, un momento dedicato soprattutto a bambini e ragazzi. Un’occasione per stare insieme, conoscersi e cimentarsi nella preparazione di merende utilizzando il pane fresco del laboratorio artigianale Con&Senza.

La presenza di AIC Umbria proseguirà anche domenica 15 novembre. Dalle ore 10, ancora a Palazzo Bufalini – Quadrilatero, sarà possibile incontrare i rappresentanti dell’associazione, ricevere materiale informativo e conoscere le attività del sodalizio. Saranno presenti, tra gli altri, il presidente Samuele Rossi, il vicepresidente Michele Vandini e la tesoriera Valentina Sidoti.

La domenica mattina spazio anche alla cucina. Dalle 9.30 alle 12.30, presso la Scuola di Arti e Mestieri “G.O. Bufalini”, si svolgerà un corso di cucina curato dal laboratorio artigianale Con&Senza.

Per informazioni e iscrizioni al corso è possibile contattare Francesca al 338 4947513.

Un appuntamento che inserisce così anche il tema dell’alimentazione senza glutine all’interno del programma del Salone del Tartufo, offrendo ai visitatori occasioni di informazione, confronto e socialità.