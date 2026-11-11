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Altotevere, Bellucci: «Approccio sbagliato, poi è venuto fuori l’amor proprio»

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Il regista della ErmGroup racconta il 3-2 su Savigliano: la partenza a rilento, la reazione, le battute tirate sempre al massimo

SAN GIUSTINO – La partita con Savigliano è cominciata con una formazione sbagliata e un 3-0 per gli ospiti. È finita due ore dopo, al tie-break, 15-11 per la ErmGroup Altotevere. In mezzo c’è stato di tutto: due set persi, due rimonte, un palavolley che si è acceso sul 15 pari del secondo. Maiocchi ha messo giù 30 palloni e si è preso il premio di Mvp nella settimana della laurea. Marzolla ne ha fatti 21, Alpini 11. Dall’altra parte l’ex Carpita (27) e Spagnol (22) non si sono fermati mai. Ha deciso il muro: 14 punti contro 7. Alessandro Bellucci, regista, era lì in mezzo. Ne ha parlato a Time Out.

Bellucci, partiamo dall’inizio. Di nuovo un avvio molle: perché?
«Abbiamo iniziato il set sbagliando formazione. Siamo partiti con il freno a mano: due palle sbagliate nostre e sei sotto 3-0, contro una squadra che non ti regala nulla. Non è facile. Poi a 10 pari li avevamo ripresi. Ma hai ragione, l’approccio non è stato dei migliori. Ne siamo consapevoli».

Nel secondo set, sul 15 pari, è cambiato tutto. Che cosa vi siete detti?
«Cavolo, siamo a casa nostra, nel nostro palazzetto, davanti ai nostri tifosi: col cavolo che gli lasciamo la partita facile. È emerso un po’ di amor proprio. Il primo era andato male, il secondo non poteva prendere la stessa strada».

Però il terzo lo perdete 25-23.
«Era un set diverso dal primo, molto più equilibrato. Lì decidono i dettagli. Un video check su un attacco di Marzolla: palla fuori, punto a loro. Una palla che loro difendono e poi trasformano. Noi però c’eravamo».

Quarto set e tie-break, invece, sono vostri.
«Nel quarto abbiamo imposto il nostro gioco. Già dalla battuta. Abbiamo iniziato a murare, abbiamo difeso tantissimo. Al tie-break nessuno ha mollato un centimetro, siamo stati bravi noi a gestire quei momenti».

Carpita e Spagnol: 49 punti in due. Difficile tenerli.
«Ci sta. Ogni squadra ha uno o due punti di riferimento, loro avevano questi. E Daniele è un ex: la legge della pallavolo dice che gli ex, contro la vecchia squadra, fanno sempre il partitone. Hanno giocato una signora partita. Bravi loro».

Parliamo del servizio: nove ace ma 19 errori. Non si può ogni tanto battere più facile?
«Ti dico come funziona da noi. Chi batte in salto deve tirare. Punto. Se la palla esce di 5-10 centimetri in un momento normale della gara, è il rischio del mestiere. Se uno dopo un time-out la butta fuori di tanto, quello sì, è un errore. A chi batte flot si chiede altro: mettere in difficoltà sbagliando il meno possibile».

Anche la ricezione non ha brillato: 24 per cento di perfette.
«Quest’anno il livello è salito. E di conseguenza è salito molto anche quello della battuta».

Alla fine, che cosa vi portate via da questa partita?
«Che è una vittoria di squadra. Non è stata la nostra miglior prestazione, ma giocando così così abbiamo portato a casa un risultato per nulla scontato. E poi la panchina: è lunga, chi entra ci dà una mano. Bravi soprattutto loro».

Mantova intanto è davanti.
«Sulla carta sono tutte belle squadre. Non c’è la Reggio Emilia di turno, non c’è la Belluno di turno. Ma il livello è alto: se non stai concentrato rischi con tutte».

Fuori dal campo: come va a San Giustino?
«Sto molto bene. Sono vicinissimo a casa, anche se adesso torno poco: ho un periodo di esami pieno. Inizio il secondo anno di magistrale in nutrizione, con la San Raffaele di Roma».

Ultima. Quando ti ha chiamato il procuratore per dirti dell’Altotevere, quanto ci hai messo a dire sì?
«Subito».

Prossima fermata Brugherio, in trasferta.

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