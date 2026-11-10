Cannabis nel campo e nei capanni: 55enne denunciato dalla Polizia

Scoperto dagli agenti del Commissariato di Sansepolcro dopo controlli e appostamenti. Altra sostanza era nascosta nel veicolo.

Aveva messo in piedi una coltivazione di cannabis sul suo terreno e usava i capanni lì accanto per far essiccare le piante. A scoprirla sono stati gli agenti del Commissariato di Sansepolcro, che nei giorni scorsi hanno denunciato un italiano di 55 anni, già noto alle forze dell’ordine per altri reati.

A insospettire i poliziotti dell’Anticrimine sono stati alcuni movimenti strani notati in zona. Da lì sono partiti i controlli e poi gli appostamenti, con tanto di fotografie. Quando il quadro è stato chiaro, gli agenti sono entrati in azione.

Sul terreno, di proprietà dell’uomo, c’erano alcune piante in piena crescita. Nei capanni ne sono saltate fuori altre, già tagliate e appese a essiccare. Per la Polizia era lui a seguire tutto, dalla coltivazione alla lavorazione.

Non era finita. Gli agenti hanno perquisito anche il veicolo del 55enne. Nascosto all’interno c’era un involucro di cellophane pieno di infiorescenze.

Piante e infiorescenze sono state sequestrate. Per l’uomo è scattata la denuncia a piede libero per coltivazione e produzione di stupefacenti, come previsto dall’articolo 73 del Testo unico sulla droga.

Come ricorda la Polizia, il 55enne va considerato innocente fino a un’eventuale condanna definitiva.