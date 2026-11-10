“Conchiglie”, il sogno di due giovani registe: il film nato a Città di Castello guarda al grande schermo

Lavinia Lazzaro e Veronica Neulichedl hanno scritto, diretto e interpretato il progetto. La sceneggiatura ha già conquistato il premio per la miglior sceneggiatura ai Rome Prisma Film Awards

CITTÀ DI CASTELLO – Prima il sogno. Poi il copione. Infine il ciak.

È così che nasce “Conchiglie”, il progetto cinematografico che porta anche un pezzo di Città di Castello nel mondo del cinema. A firmarlo sono due giovani donne, Lavinia Lazzaro, 24 anni, tifernate, e Veronica Neulichedl, 23 anni, originaria dell’Alto Adige. Due produttrici, registe, sceneggiatrici e attrici che hanno deciso di trasformare la loro passione per il cinema in qualcosa di concreto.

Il film racconta la storia di Amelia, una giovane madre che sceglie di crescere le figlie Sole e Flora lontano dalla società, nelle campagne umbre. Un equilibrio destinato a cambiare quando sulla loro strada arriva un contadino. Da quel momento il percorso delle protagoniste prende una direzione diversa.

“Conchiglie” non è però soltanto un progetto ancora da realizzare. La sceneggiatura ha già ottenuto un importante riconoscimento: il premio per la miglior sceneggiatura ai Rome Prisma Film Awards. Il progetto è stato inoltre selezionato al Kookai International Film Festival in India e agli Zepstone International Film Awards negli Stati Uniti.

E il percorso nei festival non è finito. Il team è infatti in attesa dei responsi di diverse manifestazioni cinematografiche internazionali, tra cui CFF Caselle Film Festival, Tabor Film Festival, Monthly Future Of Film Awards, Montreal Shorts, Dubai International CINEVERSE Screenplay Awards, Chameleon Film Festival e Napoli Film Fest.

Dietro “Conchiglie” c’è soprattutto una squadra giovane e preparata. E c’è un legame molto forte con il territorio tifernate: la maggior parte degli attori e dei tecnici coinvolti nel progetto arriva infatti da Città di Castello e dall’Alta Valle del Tevere.

Lavinia Lazzaro si è avvicinata alla recitazione già a 14 anni. Parla tedesco, inglese e francese e oggi frequenta il corso di laurea magistrale internazionale in Cinema, Televisione e Produzione Multimediale all’Università Roma Tre, con esperienze di studio anche a Lille e Barcellona. In precedenza ha conseguito la laurea in Lingue per la comunicazione interculturale e d’impresa all’Università di Siena, studiando anche alla Freie Universität di Berlino.

Nel suo percorso ci sono esperienze televisive e cinematografiche, tra cui “Paesi che vai”, l’assistenza alla regia per “Gli Occhi di Lotte”, la partecipazione al videoclip “L’Armadio” e diverse esperienze legate al mondo del cinema e dell’audiovisivo.

Anche Veronica Neulichedl ha costruito negli anni una formazione internazionale. Frequenta lo stesso percorso magistrale in Cinema, Televisione e Produzione Multimediale, che coinvolge Università Roma Tre, Stockholm University e Université Sorbonne Nouvelle Paris 3. Ha studiato giornalismo, relazioni internazionali e media digitali alla LUMSA di Roma, con un’esperienza Erasmus a Lille, e sta approfondendo anche la critica cinematografica e il giornalismo alla scuola Sentieri Selvaggi.

Nel suo curriculum figurano inoltre la regia e la sceneggiatura del cortometraggio “La Trappola della Mente”, la partecipazione come giurata ai Rome Prisma Film Awards e l’organizzazione di festival internazionali.

Ora, però, al centro c’è “Conchiglie”.

Un film che vuole raccontare una storia, ma anche dimostrare che per inseguire il cinema non è necessario partire da una grande città. Si può cominciare anche qui, a Città di Castello, mettendo insieme idee, competenze, entusiasmo e una squadra di giovani che ha scelto di crederci.

Il cast è numeroso e coinvolge Lavinia Lazzaro, Alice Rossi, Penelope Foffi, Camilla Tosti, Jaele Fo, Andrea Bucci, Veronica Neulichedl, Mauro Silvestrini, Elena Ricci, Luca Pasqui, Giorgia Renghi, Claudio Varzi, Sandro Scarscelli, Angelica Pettinari, Lorenzo Checcaglini, Sofia Neulichedl, Nicola Savino, Francesco Fratini, Francesca Santucci e Giuliana Gattari.

Accanto agli attori lavorano diverse professionalità del territorio: dal team sonoro a quello camera, dall’aiuto regia alla produzione, fino a grafica e costumi.

Un progetto corale, insomma. Ma con un’idea molto precisa alla base: fare cinema e farlo partendo dal proprio territorio.

Per Lavinia e Veronica il prossimo passo sarà trasformare quelle pagine già premiate in immagini, voci, volti e scene. Il sogno, adesso, ha finalmente un nome: “Conchiglie”.