“1984” al Teatro degli Illuminati: Orwell torna in scena tra libertà, informazione e solidarietà

Sabato 14 novembre l’Accademia dei Riuniti di Umbertide porta a Città di Castello lo spettacolo premiato a livello nazionale. Il ricavato sosterrà Il Club degli Avventurieri

CITTÀ DI CASTELLO – Il teatro per riflettere, interrogarsi e anche fare solidarietà. Sabato 14 novembre, alle ore 21, il Teatro degli Illuminati di Città di Castello ospiterà “1984”, il celebre romanzo di George Orwell portato in scena dall’Accademia dei Riuniti di Umbertide, con adattamento e regia di Birgitta Roselletti.

Una serata organizzata dal Rotary Club Città di Castello e dall’Inner Wheel di Città di Castello, con la collaborazione del Rotaract di Città di Castello e il patrocinio del Comune.

La scelta dello spettacolo non è casuale. “1984” affronta temi che, a oltre settant’anni dalla pubblicazione dell’opera di Orwell, continuano a interrogare la società: il controllo dell’informazione, la manipolazione della realtà, la sorveglianza e la libertà di pensiero.

Temi che oggi assumono nuove sfumature anche alla luce della diffusione dell’intelligenza artificiale, del ruolo degli algoritmi e della crescente quantità di informazioni, e disinformazioni, con cui ogni giorno ci confrontiamo.

Sul palco ci sarà una compagnia che proprio con questo spettacolo ha ottenuto importanti riconoscimenti a livello nazionale, tra cui il terzo posto al Festival Nazionale d’Arte Drammatica di Pesaro.

Il pubblico sarà quindi accompagnato dentro una storia che non vuole soltanto raccontare, ma soprattutto lasciare domande. Quanto siamo davvero liberi? Chi controlla le informazioni che riceviamo? Quanto è facile modificare la percezione della realtà?

Accanto alla cultura ci sarà anche la solidarietà. La serata servirà infatti a sostenere Il Club degli Avventurieri, esperienza teatrale inclusiva nata a Città di Castello nel 2014 e oggi sostenuta da Framework APS. Il progetto coinvolge persone con disabilità attraverso il teatro, offrendo loro uno spazio di espressione, autonomia e valorizzazione dei propri talenti.

Un appuntamento che mette quindi insieme teatro, cultura, attualità e impegno sociale, con l’obiettivo di trasformare una serata di spettacolo anche in un momento di confronto e attenzione verso la comunità.

Per informazioni e biglietteria è possibile contattare il numero 392 777 2312 entro martedì 10 novembre.