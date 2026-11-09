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Rissa all’alba al Triangolo, Peltristo: «L’avevamo detto. Ora controlli fissi a San Sisto»

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Il capogruppo di Fare Perugia con Romizi – Forza Italia torna sui fatti di sabato e rilancia le richieste dei residenti


Sabato mattina, appena dopo l’alba, nei pressi del centro commerciale Il Triangolo di San Sisto due gruppi si sono affrontati a calci e pugni. Per fermarli sono dovute intervenire le forze dell’ordine.
Augusto Peltristo, capogruppo di Fare Perugia con Romizi – Forza Italia, non si dice sorpreso.

Con il consigliere Edoardo Gentili aveva già portato il caso del Triangolo davanti alle autorità e al Comune nei mesi scorsi. A segnalare il problema erano stati prima di tutto alcuni residenti della zona. Quelle segnalazioni, secondo Peltristo, sono servite: hanno contribuito all’allontanamento di una persona considerata pericolosa, che poi è stata rimpatriata. «Un risultato importante, ma avevamo anche chiesto di non abbassare la guardia».


Per il consigliere la rissa dimostra proprio questo: il problema non era risolto. Riconosce il lavoro di Carabinieri, Polizia e Guardia di Finanza, che intervengono «spesso in situazioni particolarmente delicate». A suo giudizio, però, serve una presenza continua e non solo interventi dopo i fatti.
Le richieste sono concrete. Più pattuglie la sera e di notte, che sono le ore più a rischio. Verifiche sugli edifici abbandonati e sulle zone di degrado. Controlli sui locali pubblici per accertare che rispettino le regole. Il tutto in tutto il quartiere di San Sisto e non solo intorno al centro commerciale.


«Non vogliamo aspettare che accadano episodi ancora più gravi prima di intervenire», dice Peltristo. E chiude con un messaggio rivolto alle istituzioni: «Le segnalazioni dei residenti devono essere ascoltate e trasformate in interventi concreti».

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