Giovani talenti e grande musica, a Umbertide protagonisti tre giovani solisti

Alla Chiesa di San Francesco ieri il concerto dell’Orchestra I Concertisti: Irene Fortunato, Aurora Sciaboletta e Chiara Antognelli hanno portato sul palco Mozart, Reinecke e Bruch

Una serata dedicata alla musica, ai giovani e al talento. Alla Chiesa di San Francesco di Umbertide si è svolto ieri il concerto “Concerto per i giovani solisti – Selezione 2026”, organizzato dall’Orchestra I Concertisti del maestro Gianfranco Contadini, con il patrocinio del Comune di Umbertide e la collaborazione della Parrocchia della Collegiata.

Al centro dell’appuntamento tre giovani musiciste: Irene Fortunato, pianista, Aurora Sciaboletta, flautista, e Chiara Antognelli, violista.

Le tre soliste si sono esibite accompagnate dall’orchestra, affrontando un programma di grande spessore: il Concerto n. 20 per pianoforte e orchestra di Mozart, il Concerto op. 283 per flauto e orchestra di Reinecke e la Romanza per viola e orchestra di Bruch.

A dirigere l’orchestra è stato il maestro Michele Lo Russo.

Alla serata hanno preso parte anche l’assessore comunale Lara Goracci e il consigliere comunale Luca Santinelli, a testimonianza dell’attenzione dell’Amministrazione verso le iniziative culturali e, in particolare, verso le opportunità offerte ai giovani musicisti.

Un appuntamento che ha messo al centro non soltanto la qualità musicale, ma anche il valore della formazione e della possibilità, per ragazzi e ragazze che studiano e si impegnano quotidianamente, di misurarsi con il palcoscenico e con un’orchestra.

Per Umbertide una serata che conferma ancora una volta come la musica possa essere occasione di crescita, confronto e condivisione, dando spazio a nuovi talenti e contribuendo alla vita culturale della comunità.