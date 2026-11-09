Selci-Lama, sabato torna “Nella Scatola”: una detenuta e i suoi viaggi nel tempo

Sabato sera si torna a teatro a Selci-Lama. Il 14 novembre alle 21 la Filarmonica ospita di nuovo “Nella Scatola”, lo spettacolo della Golden Theatre Academy già andato in scena sul territorio nelle repliche precedenti.

La storia è quella di una giovane donna chiusa in una cella. Lì dentro la sua mente comincia a cedere. La protagonista soffre di profondi disturbi d’identità, che finiscono per trasformarsi in viaggi nel tempo. A ogni salto si ritrova in un’epoca diversa, con pregiudizi e difficoltà diversi da affrontare. A tenere insieme tutto è la ricerca di una libertà interiore, anche dentro una condanna.

Il testo è di Federico Guerri e la regia di Mic Mirabucci. Lo spettacolo è prodotto da Tutto fa Broadway – Golden Theatre Academy insieme a LiberEdessere, con il patrocinio del Comune di San Giustino.

Sul palco ci saranno gli stessi attori delle repliche precedenti: Francesca Zanchi, Francesco Nardi, Elisa Cecconi, Gioia Pieracci, Sofia Putzolu, Mariachiara Viti, Alessia Mirabucci, Giulia Donati e Michele Sensi. Dietro le quinte lavorano Raffaella Polchi, Lidia Sensi e i ragazzi della Tfb Lama.

La serata fa parte delle iniziative del progetto LiberEdessere contro la violenza sulle donne. L’assessora alle Pari opportunità Loretta Zazzi la definisce «un’ulteriore occasione per riflettere su temi delicati e attuali come la salute mentale e la condizione femminile attraverso i secoli».