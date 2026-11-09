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Anghiari, il 14 e 15 novembre torna la Festa di San Martino e dei Bringoli

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Due giorni sotto la Galleria Magi tra sapori della tradizione, musica e convivialità. Protagonisti i bringoli, il brustichino, le castagne e il vino novello

Ad Anghiari torna uno degli appuntamenti più legati alla tradizione e ai sapori del territorio. Sabato 14 e domenica 15 novembre 2026, sotto la Galleria Magi, è in programma la Festa di San Martino e dei Bringoli, organizzata dalla Pro Loco di Anghiari.

Due giornate pensate per stare insieme e riscoprire alcuni dei prodotti simbolo dell’autunno anghiarese: dai bringoli al brustichino con olio, aglio, salsiccia o sambudello, passando per castagne, caldarroste, vino nuovo e canaiola.

La festa prenderà il via sabato 14 novembre alle 11, con l’apertura della cucina. Nel pomeriggio, dalle 18, spazio alla musica con i The Suri Cats, protagonisti di un appuntamento dedicato al rock’n’roll. A seguire è previsto il dj set Meacrew.

Si riparte domenica 15 novembre alle 11 con l’apertura della cucina. Alle 11.30 sarà la volta della Banda della Filarmonica P. Mascagni, mentre alle 16 arriverà la Junior Band del Maestro Galliano Cerrini. La giornata proseguirà alle 18 con i Metronotte e il loro repertorio indie rock.

Al centro della manifestazione resterà naturalmente la tavola, con i piatti della tradizione e i prodotti tipici che accompagnano da sempre la Festa di San Martino.

L’appuntamento è quindi per sabato 14 e domenica 15 novembre sotto la Galleria Magi ad Anghiari, per un fine settimana all’insegna della tradizione, della musica e della voglia di stare insieme.

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