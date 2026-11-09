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A.MA.RE., grande partecipazione al Teatro Comunale di Città di Castello per una serata di musica e solidarietà

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L’iniziativa dell’Associazione Malattie Renali ha portato sul palco musica e impegno a sostegno della Nefrologia di Città di Castello

Una serata riuscita, con il pubblico protagonista e la musica ancora una volta al servizio della solidarietà. È questo il bilancio dell’iniziativa promossa da A.MA.RE. – Associazione Malattie Renali O.D.V. di Città di Castello, che ha portato al Teatro Comunale lo spettacolo dedicato ai grandi cantautori italiani.

L’appuntamento ha riscosso una partecipazione importante, confermando la vicinanza della città alle iniziative organizzate dall’associazione e, soprattutto, alle attività a sostegno della Nefrologia e Dialisi dell’Ospedale di Città di Castello.

Sul palco la musica è stata protagonista grazie alla collaborazione con la Scuola Comunale di Musica “Giacomo Puccini” e la Filarmonica “Giacomo Puccini”, in una serata che ha unito spettacolo e solidarietà.

L’obiettivo dell’iniziativa era infatti concreto: trasformare una serata di musica in un aiuto per la sanità del territorio, attraverso il ricavato destinato al reparto di Nefrologia e Dialisi.

Per A.MA.RE. si tratta di un ulteriore appuntamento nel percorso portato avanti da anni a fianco dei pazienti e delle strutture sanitarie locali.

Una risposta importante da parte del pubblico e un altro segnale di quanto, a Città di Castello, associazionismo, cultura e solidarietà possano camminare insieme.

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