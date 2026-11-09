Monterchi ricorda Daniele Finzi, storico e ricercatore della memoria

Il cordoglio dell’Amministrazione comunale per la scomparsa del professore, protagonista anche della rassegna “Caffè Letterario” ai Musei Civici Madonna del Parto

Anche Monterchi si stringe nel ricordo del professor Daniele Finzi, figura centrale del panorama culturale locale, scomparso nelle scorse ore.

A esprimere il cordoglio è l’Amministrazione comunale, che ricorda in particolare il lavoro svolto da Finzi nel campo della ricerca storica e il suo impegno nel mantenere viva la memoria di pagine importanti e dolorose della storia del territorio.

Tra i suoi principali lavori vengono ricordate le ricerche sul campo di internamento di Renicci e sulla strage dimenticata, temi ai quali il professore aveva dedicato una parte significativa della propria attività di studio e divulgazione.

Il suo ultimo appuntamento a Monterchi risale allo scorso 20 marzo, quando Finzi era stato protagonista ai Musei Civici Madonna del Parto nell’ambito della rassegna “Caffè Letterario”, occasione nella quale aveva presentato il suo ultimo libro.

Un incontro che oggi assume un significato ancora più particolare, lasciando il ricordo di un uomo profondamente legato alla storia e alla memoria, attraverso un’attività di ricerca capace di riportare all’attenzione vicende che rischiano di essere dimenticate.

L’Amministrazione comunale di Monterchi ha espresso la propria vicinanza alla famiglia e a tutte le persone che lo hanno conosciuto e apprezzato.