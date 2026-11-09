Parcheggio ex ‘scuola Garibaldi’, Forza Italia annuncia un’interrogazione in consiglio comunale: «valutare l’ingresso da via Scipione Lapi per garantire maggiore sicurezza»

La sicurezza stradale e la gestione della viabilità cittadina non possono essere affrontate soltanto quando si verificano criticità, ma richiedono attenzione, prevenzione e capacità di ascolto nei confronti di chi vive quotidianamente il territorio.

E’ con questo presupposto che Forza Italia Città di Castello, attraverso il proprio capogruppo in Consiglio comunale, Tommaso Campagni, annuncia la presentazione di un’interrogazione consiliare, portando all’attenzione dell’Amministrazione comunale le problematiche legate agli accessi al parcheggio dell’ex Scuola Garibaldi.

L’attuale organizzazione del traffico prevede l’ingresso al parcheggio solamente da Viale Vittorio Veneto, una delle arterie cittadine principali in cui è stato installato anche uno spartitraffico in corrispondenza dell’impianto semaforico, permettendo dunque l’accesso da un solo senso della carreggiata; l’uscita invece è prevista solo su via Labriola, strada a senso unico, che immette allo stesso incrocio semaforico.

Una situazione che presenta elementi di potenziale pericolosità, soprattutto nei momenti di maggiore affluenza. A ciò si devono purtroppo aggiungere anche i frequenti comportamenti scorretti da parte di alcuni automobilisti, che ignorando lo spartitraffico, creano ulteriori situazioni di rischio nelle manovre e nelle fasi di immissione sulla viabilità principale.

A sollevare la questione è il capogruppo Tommaso Campagni, che, nelle ultime settimane, ha raccolto numerose segnalazioni da parte di cittadini e commercianti che vivono e lavorano nel centro cittadino e che chiedono maggiore attenzione su una problematica che incide sulla sicurezza e sulla fluidità della circolazione.

“Non possiamo ignorare le segnalazioni di coloro che vivono ogni giorno questa situazione, di chi abita e lavora in questa zona e contribuisce a mantenere vivo il centro cittadino. Le criticità della viabilità non devono diventare una normalità alla quale rassegnarsi. Come rappresentanti dei cittadini abbiamo il dovere di raccogliere queste istanze e trasformarle in proposte concrete da sottoporre all’Amministrazione”, dichiara Campagni.

Con l’interrogazione, Forza Italia intende chiedere il coinvolgimento degli uffici tecnici comunali competenti, per valutare una possibile riorganizzazione degli accessi al parcheggio, prendendo in considerazione anche l’ipotesi di spostare l’ingresso principale o crearne uno nuovo su via Scipione Lapi, strada parallela a Viale Vittorio Veneto.

Una soluzione da approfondire sotto il profilo tecnico e della sicurezza, che potrebbe consentire di ridurre le interferenze con il traffico sulla viabilità principale, rendere più agevoli e sicure le manovre di accesso e contribuire a decongestionare la circolazione, soprattutto durante i fine settimana e nelle ore di punta.

«Non intendiamo sostituirci alle valutazioni tecniche degli uffici competenti, ma chiediamo che venga presa seriamente in considerazione un’alternativa che potrebbe migliorare la situazione attuale. La sicurezza di automobilisti e pedoni deve venire prima di tutto. Non è nostro interesse fare polemiche, ma riteniamo doveroso affrontare i problemi reali, partendo proprio dall’ascolto del territorio e avanzare proposte concrete nelle sedi istituzionali preposte”, conclude il capogruppo di Forza Italia.