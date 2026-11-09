Altotevere ci mette la tigna: Savigliano ribaltato al tie-break

Sotto due volte, la ErmGroup rimonta e vince 3-2 a San Giustino. Trenta punti per Maiocchi. I biancazzurri restano secondi

Pronti via, Maiocchi mette giù un muro che sembra buono, ma il punto va a Savigliano. Da lì gli ospiti partono forte e vanno sull’1-6. È l’inizio di una partita in salita per la ErmGroup Altotevere, che alla fine se la prende al quinto set, 3-2, dopo due ore e un quarto.

La Monge Gerbaudo di Andrea Berra non è venuta a San Giustino per fare la comparsa. Ha in campo l’ex Carpita, che ne mette 27, e Spagnol, che ne fa 22. Con loro due vince il primo set (19-25) e poi il terzo, chiuso 23-25 su un attacco di Marzolla finito out. Arbitri e video check sono d’accordo.

In mezzo c’è il secondo set, tirato fino in fondo. Sul 15-15 Bellucci tiene su un pallone che sembrava perso e Maiocchi chiude con un muro, tra gli applausi del palazzetto. L’ace di Baldini e il muro di Procelli su Quaranta portano il set sul 25-21.

Il quarto set invece non ha storia. Altotevere parte 5-1, Savigliano spende i due time-out e non serve. Alpini e Procelli fanno male dai nove metri, Maiocchi chiude 25-17. Al tie-break gli ospiti rimontano fino al 10-10, poi un altro muro di Maiocchi e un errore di Carpita aprono la strada. La chiude Marzolla, 15-11.

Ha pesato anche la panchina più lunga. Monaldi ha cambiato di più, Berra ha giocato quasi sempre con gli stessi. Alla fine i numeri dicono 14 muri a 7 per i padroni di casa.

Maiocchi chiude con 30 punti ed è Mvp con Carpita, Marzolla ne mette 21. La ErmGroup ha 8 punti, è seconda insieme ad Acqui Terme e insegue Mantova, ancora a punteggio pieno. Nel prossimo turno trasferta a Brugherio, contro l’ultima in classifica: sulla carta è una partita da vincere, e Altotevere non ha punti da lasciare per strada.