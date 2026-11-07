Città di Castello, Olga Martinelli compie 100 anniPer tutti è “Maria”

Sarta di talento, ha cucito gli abiti della nipote Francesca, Miss Umbria 2004



Olga Martinelli, per tutti “Maria”, ha compiuto 100 anni. Vive a Montedoro, il quartiere dove si è stabilita con il marito Domenico Conti dopo i primi anni nel centro storico di Città di Castello.



È cresciuta in una famiglia numerosa. Il padre Ettore morì a 38 anni e la madre Fenisia rimase sola a crescere sette figli. Dal matrimonio con Domenico sono nati Ettore e Catia. Poi sono arrivati i nipoti Francesca, Paolo e Marta e i bisnipoti Matilde, Carolina e Gabriele.



La sua passione è stata il cucito. Nella sua sala di taglio confezionava abiti su misura, anche per la nipote Francesca, che le faceva compagnia mentre lavorava. Nel 2004 Francesca è stata eletta Miss Umbria: la nonna è stata la sua prima stilista e la sua prima tifosa.

In famiglia la ricordano anche come un’ottima cuoca. D’inverno i nipoti la aiutavano a stendere la sfoglia e a chiudere i cappelletti. D’estate c’era il mare: con Francesca si alzava all’alba per andare a pescare i cannolicchi, che poi venivano cucinati in hotel. Anche per il nipote Paolo è stata una presenza costante durante l’infanzia.



Per i cento anni il sindaco Luca Secondi le ha consegnato una targa ricordo.