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Volley A3, l’Altotevere torna a San Giustino: domenica arriva il Savigliano

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Alle 18 la quarta giornata del girone Bianco. Bellucci: «Un altro successo diventa per noi fondamentale»
Dopo le trasferte di Cantù e Sarroch, la ErmGroup Altotevere torna a giocare al palasport di San Giustino. Domenica 8 novembre alle 18 arriva la Monge Gerbaudo Savigliano, per la quarta giornata del campionato di Serie A3 Credem Banca, girone Bianco.


I piemontesi sono un avversario scomodo. A febbraio hanno vinto per la prima volta a San Giustino, al tie-break. In questo campionato hanno battuto in casa Trebaseleghe e Cantù, entrambe le volte al quinto set. Nell’ultima partita l’opposto Spagnoli ha messo a segno 30 punti e lo schiacciatore Daniele Carpita, ex di turno, 28.


L’Altotevere arriva dalla vittoria in Sardegna. «Il clima è senz’altro buono – dice il palleggiatore Alessandro Bellucci – e la vittoria di domenica scorsa ha dato forza alle nostre sicurezze. Detto questo, non dobbiamo assolutamente abbassare il livello di concentrazione in un contesto di girone che si sta rivelando equilibrato e dove nessuno regala niente».
Il coach del Savigliano Andrea Berra dovrebbe schierare la diagonale Pistolesi-Spagnoli, Marra e Ambrogio Quaranta al centro, Cunial e Carpita in banda e Martina libero.


Mirko Monaldi conferma Bellucci in regia e Marzolla opposto. A Marzolla mancano 3 attacchi vincenti per arrivare a quota 1.500 in categoria. Al centro dovrebbero partire Quarta e Cengia, libero Broccatelli. In posto 4 Alpini, dopo il buon finale di Sarroch, si gioca il posto con Pinali e Maiocchi.


Arbitrano Simone Fontini di Pisa e Luigi Peccia di La Spezia.

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