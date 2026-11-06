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Ad Anghiari tornano i Bringoli sotto le Logge: appuntamento il 14 e 15 novembre

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Due giorni di festa sotto la Galleria Magi tra cucina tradizionale, musica, vino nuovo e castagne. L’iniziativa è organizzata dalla Pro Loco di Anghiari

Ad Anghiari è tempo di Bringoli. Sabato 14 e domenica 15 novembre torna la Festa di San Martino e dei Bringoli, appuntamento organizzato dalla Pro Loco di Anghiari e ospitato sotto la Galleria Magi.

Due giornate all’insegna della tradizione e della convivialità, con i sapori tipici dell’autunno anghiarese e un programma musicale pensato per accompagnare la festa fino alla sera.

Protagonisti saranno naturalmente i bringoli d’Anghiari, proposti con una selezione di sughi, insieme al brustichino con olio, aglio, salsiccia o sambudello. Non mancheranno castagne e caldarroste, oltre al vino nuovo e alla canaiola.

Si comincia sabato 14 novembre alle 11, con l’apertura della cucina. Dalle 18 spazio alla musica dei The Suri Cats, con il loro repertorio rock’n roll. A seguire la serata continuerà con il dj set Meacrew.

Il programma riprenderà domenica 15 novembre, ancora dalle 11 con l’apertura della cucina. Alle 11.30 sarà protagonista la Banda della Filarmonica P. Mascagni, mentre alle 16 toccherà alla Junior Band del Maestro Galliano Cerrini.

La musica continuerà anche nel tardo pomeriggio: dalle 18 sarà la volta dei Metronotte, formazione indie rock.

Una festa che mette insieme uno dei piatti simbolo di Anghiari, i prodotti della tradizione autunnale e la musica, creando ancora una volta un’occasione per ritrovarsi e vivere il centro del paese.

L’appuntamento è sotto la Galleria Magi ad Anghiari, sabato 14 e domenica 15 novembre.

La Festa di San Martino e dei Bringoli è promossa e organizzata dalla Pro Loco di Anghiari.

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