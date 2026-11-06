Io leggo perché, la scuola chiama: dal 7 al 15 novembre libri in dono per arricchire le biblioteche scolastiche

Dal 7 al 15 novembre torna “Io leggo perché”, l’iniziativa nazionale che invita cittadini e famiglie a sostenere le biblioteche scolastiche attraverso un gesto semplice: acquistare un libro e donarlo alla scuola.

A partecipare è anche l’Istituto Comprensivo Leonardo da Vinci di San Giustino, che ha indicato cinque punti vendita del territorio dove sarà possibile acquistare i libri destinati agli studenti.

Si potrà contribuire presso l’Edicola Cartolibreria La Marchina di San Giustino, la Libreria Il Frattempo e la Cartolibreria Da L’Elidia di Sansepolcro, la Libreria Paci La Tifernate di Città di Castello e l’Edicola Nocchi di Selci.

Un libro donato può diventare molto più di una semplice aggiunta agli scaffali. Può essere una nuova storia da scoprire, un viaggio, un’occasione per imparare e soprattutto un modo concreto per avvicinare bambini e ragazzi alla lettura.

L’iniziativa punta proprio a questo: arricchire le biblioteche delle scuole e creare nuove opportunità per gli studenti, grazie alla partecipazione della comunità.

L’Istituto Comprensivo Leonardo da Vinci invita quindi famiglie, cittadini e appassionati di lettura a partecipare. Un piccolo gesto che, messo insieme a quello di tanti altri, può fare davvero la differenza.