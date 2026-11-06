Search
Città di CastelloCronacaIn evidenza

Scontro tra auto e bicicletta all’incrocio tra viale Alfonsine e via del Salaiolo: ciclista portata in ospedale

Data:

Stava pedalando lungo viale Alfonsine quando un’auto, uscita da via del Salaiolo, l’ha urtata. È successo stamattina verso le 8.15. La donna, una 57enne di Città di Castello, è caduta a terra ed è stata portata in ospedale.

Alla guida dell’auto c’era un uomo di 35 anni, anche lui tifernate. Secondo la Polizia locale, all’incrocio non ha rispettato lo stop e non ha dato la precedenza alla bicicletta che passava sul viale. L’urto è stato inevitabile.

I sanitari del 118 hanno soccorso la ciclista sul posto e l’hanno portata all’ospedale di Città di Castello per gli accertamenti.

Sono intervenute due pattuglie della Polizia locale: una ha fatto i rilievi per ricostruire l’incidente, l’altra ha regolato il traffico finché i soccorsi non hanno finito.

Commenti
Previous article
4 musei con un solo biglietto: un viaggio tra arte, storia e bellezza alla scoperta dei tesori di Città di Castello
Next article
Città di Castello, quattro giorni tra cultura, musica, arte e tradizioni

Share post:

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Lama, due autogru per il tir ribaltato: strada chiusa fino al pomeriggio

Redazione Redazione -
Da stamattina alle 7 sono al lavoro due autogru...

Città di Castello, quattro giorni tra cultura, musica, arte e tradizioni

Redazione Redazione -
Fino all’8 novembre un calendario ricco di appuntamenti: dal...

4 musei con un solo biglietto: un viaggio tra arte, storia e bellezza alla scoperta dei tesori di Città di Castello

Redazione Redazione -
Pinacoteca, Museo Diocesano, Campanile Cilindrico e Oratorio di San...

Pallavolo seie B/M, al Pala Joan arriva Falconara

Redazione Redazione -
Sabato 7 novembre alle 18:30 al Pala Joan Città...

Primo Piano Notizie

Direttore responsabile Michele Tanzi Aut. Tribunale Perugia n 21/2001 – Reg periodici aut. del 06/07/2001 – P.IVA 02487440543 info 075 85 83260 – 335 5453708

Privacy

News

Lama, due autogru per il tir ribaltato: strada chiusa fino al pomeriggio

Cronaca 0
Da stamattina alle 7 sono al lavoro due autogru...

© 2024 Primo Piano Notizie