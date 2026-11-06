Scontro tra auto e bicicletta all’incrocio tra viale Alfonsine e via del Salaiolo: ciclista portata in ospedale

Stava pedalando lungo viale Alfonsine quando un’auto, uscita da via del Salaiolo, l’ha urtata. È successo stamattina verso le 8.15. La donna, una 57enne di Città di Castello, è caduta a terra ed è stata portata in ospedale.

Alla guida dell’auto c’era un uomo di 35 anni, anche lui tifernate. Secondo la Polizia locale, all’incrocio non ha rispettato lo stop e non ha dato la precedenza alla bicicletta che passava sul viale. L’urto è stato inevitabile.

I sanitari del 118 hanno soccorso la ciclista sul posto e l’hanno portata all’ospedale di Città di Castello per gli accertamenti.

Sono intervenute due pattuglie della Polizia locale: una ha fatto i rilievi per ricostruire l’incidente, l’altra ha regolato il traffico finché i soccorsi non hanno finito.