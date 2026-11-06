A Umbertide si parla di prevenzione: “Donne Insieme” porta la salute al centro

Alla Piattaforma un incontro dedicato alla prevenzione femminile e maschile, con tre professionisti e la presenza dell’Amministrazione comunale

La prevenzione non è solo una parola, ma soprattutto una cultura da costruire e diffondere. È questo il filo conduttore dell’incontro “Prevenire per non curare”, promosso dall’associazione Donne Insieme e ospitato giovedì 5 novembre alla Piattaforma di Umbertide.

Un appuntamento pensato per informare e sensibilizzare, mettendo al centro la conoscenza e l’importanza di prendersi cura della propria salute prima che arrivino i problemi.

Tre gli interventi proposti nel corso della serata. La dottoressa Valentina Cenciarini, dirigente medico di Senologia all’Ospedale di Città di Castello, ha parlato di prevenzione e consapevolezza nella salute del seno. Il dottor Carlo Porrozzi, specialista in Urologia e Andrologia, ha affrontato invece il tema della prevenzione urologica e della prostata. La dottoressa Valeria Gavagni, dirigente medico di Ginecologia e Ostetricia all’Ospedale di Città di Castello, ha dedicato il proprio intervento alla prevenzione del tumore della cervice.

Un confronto che ha cercato di unire informazione e concretezza, ricordando quanto sia importante conoscere i rischi, ascoltare il proprio corpo e non rimandare controlli e accertamenti.

Alla serata ha partecipato anche l’Amministrazione comunale di Umbertide, rappresentata dal vicesindaco Annalisa Mierla e dall’assessore Lara Goracci, che hanno portato il saluto del sindaco e dell’Amministrazione.

L’iniziativa, patrocinata dal Comune di Umbertide e dall’Ordine delle Ostetriche di Perugia, si inserisce in un percorso di sensibilizzazione che punta a rendere la prevenzione sempre più parte della vita quotidiana della comunità.

Un incontro nato dall’impegno di Donne Insieme e dalla volontà di mettere a disposizione dei cittadini strumenti, informazioni e occasioni di confronto su temi che riguardano tutti.