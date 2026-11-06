Search
EventiIn evidenzaSansepolcro

Sansepolcro, il Gonfalone del Comune alle celebrazioni del 4 novembre ad Arezzo

Data:

Sansepolcro ha partecipato alle celebrazioni istituzionali del 4 Novembre, Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate, che si sono svolte ad Arezzo alla presenza del Gonfalone del Comune.

La cerimonia, promossa dalla Prefettura di Arezzo, ha preso il via con gli onori ai Caduti e la deposizione di una corona d’alloro al Sacrario Militare, per poi proseguire in Piazza Sant’Agostino.

Una presenza, quella di Sansepolcro, che ha voluto rendere omaggio alle donne e agli uomini delle Forze Armate e ricordare quanti hanno sacrificato la propria vita per la libertà e l’unità del Paese.

L’Amministrazione comunale ha ribadito così il proprio sentimento di gratitudine e vicinanza alle Forze Armate, richiamando i valori di unità, democrazia e rispetto delle istituzioni legati alla ricorrenza.

Le celebrazioni proseguiranno anche a Sansepolcro domenica 8 novembre, con gli appuntamenti istituzionali previsti sul territorio comunale.

Commenti
Previous article
Foligno, sorpreso a rubare in un negozio: arrestato dai Carabinieri
Next article
San Giustino e Città di Castello, nasce “Passi di Benessere e Armonia”

Share post:

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

San Giustino e Città di Castello, nasce “Passi di Benessere e Armonia”

Redazione Redazione -
Da novembre 2026 a maggio 2027 un percorso tra...

Foligno, sorpreso a rubare in un negozio: arrestato dai Carabinieri

Redazione Redazione -
È scattato durante la notte l’intervento dei Carabinieri a...

Subbuteo, il ternano Marco Perotti torna a Roma per il torneo FISCT Lazio

Redazione Redazione -
Dopo la vittoria nel ranking fuori regione e il...

Città di Castello, l’inglese si impara fin da piccoli: 88 attestati Cambridge al 2° Circolo

Redazione Redazione -
Alla Scuola Primaria di La Tina la consegna delle...

Primo Piano Notizie

Direttore responsabile Michele Tanzi Aut. Tribunale Perugia n 21/2001 – Reg periodici aut. del 06/07/2001 – P.IVA 02487440543 info 075 85 83260 – 335 5453708

Privacy

News

San Giustino e Città di Castello, nasce “Passi di Benessere e Armonia”

Città di Castello 0
Da novembre 2026 a maggio 2027 un percorso tra...

© 2024 Primo Piano Notizie