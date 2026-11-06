Sansepolcro, il Gonfalone del Comune alle celebrazioni del 4 novembre ad Arezzo

Sansepolcro ha partecipato alle celebrazioni istituzionali del 4 Novembre, Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate, che si sono svolte ad Arezzo alla presenza del Gonfalone del Comune.

La cerimonia, promossa dalla Prefettura di Arezzo, ha preso il via con gli onori ai Caduti e la deposizione di una corona d’alloro al Sacrario Militare, per poi proseguire in Piazza Sant’Agostino.

Una presenza, quella di Sansepolcro, che ha voluto rendere omaggio alle donne e agli uomini delle Forze Armate e ricordare quanti hanno sacrificato la propria vita per la libertà e l’unità del Paese.

L’Amministrazione comunale ha ribadito così il proprio sentimento di gratitudine e vicinanza alle Forze Armate, richiamando i valori di unità, democrazia e rispetto delle istituzioni legati alla ricorrenza.

Le celebrazioni proseguiranno anche a Sansepolcro domenica 8 novembre, con gli appuntamenti istituzionali previsti sul territorio comunale.