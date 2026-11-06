San Giustino e Città di Castello, nasce “Passi di Benessere e Armonia”

Da novembre 2026 a maggio 2027 un percorso tra movimento, alimentazione, yoga e natura promosso dall’Associazione Altotevere Contro il Cancro

Un percorso pensato per stare meglio, ma soprattutto per non sentirsi soli. Si chiama “Passi di Benessere e Armonia Community” il progetto promosso dall’Associazione Altotevere Contro il Cancro – AACC O.D.V., con il patrocinio dei Comuni di San Giustino e Città di Castello.

L’iniziativa prenderà il via nel mese di novembre 2026 e proseguirà fino a maggio 2027, mettendo insieme attività diverse ma unite da un filo conduttore preciso: prendersi cura del corpo e della mente, stare a contatto con la natura e creare nuove occasioni di incontro.

Il progetto nasce infatti con l’idea di costruire una vera e propria comunità. Un luogo, anche solo ideale, nel quale incontrarsi, sostenersi e condividere esperienze, facendo sentire ogni persona ascoltata.

Una particolare attenzione è rivolta alle persone che stanno vivendo o hanno vissuto un’esperienza oncologica, ma il percorso è aperto anche a familiari, caregiver, volontari e cittadini interessati.

Tra le attività proposte ci saranno incontri dedicati alla nutrizione e all’alimentazione, con la biologa nutrizionista Silvia Ligi, per approfondire il rapporto con il cibo, conoscere meglio i propri bisogni e imparare a compiere scelte più consapevoli nella vita quotidiana.

Spazio anche allo yoga adattato, con Larissa Lemischenko, attraverso attività dedicate alla respirazione, alla consapevolezza del corpo e al rilassamento, nel rispetto delle possibilità di ciascuno.

Un’altra parte importante del progetto sarà dedicata al movimento e alla natura. Sono previste camminate, trekking, preparazione fisica e camminata biomeccanica insieme a Lorenzo Vicariucci – Wild Side Outdoor, per imparare a conoscere meglio il proprio corpo e muoversi con maggiore consapevolezza.

Non sarà quindi soltanto un programma di attività. L’obiettivo dichiarato è creare relazioni, occasioni di confronto e uno spazio nel quale sentirsi parte di una comunità.

Un percorso che mette al centro il benessere, ma anche la possibilità di affrontare insieme un’esperienza difficile, trovando nella condivisione e nella partecipazione nuove energie.