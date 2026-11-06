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Subbuteo, il ternano Marco Perotti torna a Roma per il torneo FISCT Lazio

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Dopo la vittoria nel ranking fuori regione e il secondo posto ottenuto nel tabellone cadetti, Perotti torna in campo con le sue miniature rossoverdi

Nuovo appuntamento con il Subbuteo tradizionale per Marco Perotti, giocatore ternano tesserato FISCT, che domenica 15 novembre tornerà a Roma per il secondo torneo della stagione agonistica 2026-2027 targato FISCT Lazio.

Il calcio d’inizio è fissato alle 9.30, nella sede di via Luzio 47, in zona Furio Camillo. La competizione è organizzata dal CCT Roma, in collaborazione con la Federazione Italiana Sportiva Calcio Tavolo e con il Settore Nazionale Subbuteo OPES Italia, ente di promozione sportiva riconosciuto dal Coni.

Perotti arriva all’appuntamento con un bilancio recente decisamente positivo. Dopo aver ricevuto la premiazione con la sciarpa rossoverde per la vittoria nel ranking dei giocatori fuori regione FISCT Lazio della stagione 2025-2026, il giocatore ternano ha centrato anche un buon secondo posto nel tabellone cadetti lo scorso 25 ottobre.

A Roma si giocherà sui tradizionali panni Astropitch Subbuteo originali degli anni Ottanta, con porte in plastica e partite tutte arbitrate.

È annunciata una partecipazione importante da diverse zone del Centro-Sud Italia, con giocatori provenienti da Lazio, Umbria, Abruzzo e Campania.

Perotti porterà ancora una volta sul panno verde le sue miniature personalizzate con i colori della Ternana. Una scelta che va oltre il semplice aspetto sportivo: il giocatore è infatti un grande tifoso delle Fere e attraverso quelle miniature porta con sé anche il legame con la propria città, Terni.

Un’altra domenica di Subbuteo, dunque, con la voglia di divertirsi e competere, ma anche con un pizzico di orgoglio rossoverde.

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