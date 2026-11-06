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Stasera “Tempi supplementari”: ospiti Renato Borgo e Roberto Pasqui

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Dalla Serie D alla Prima Categoria, i campionati che riguardano le squadre dell’Altotevere. Se ne parla stasera a “Tempi supplementari”, la trasmissione dedicata al calcio altotiberino condotta da Michele Tanzi. Va in onda su Retesole, canale 11, ed è disponibile anche on demand su televaltiberina.tv.

In studio ci sarà Renato Borgo, allenatore della Pontevecchio. Con lui si parlerà del momento della squadra, del campionato e di come si lavora in una stagione che entra nella fase in cui la classifica comincia a pesare. Accanto a lui l’opinionista Roberto Pasqui, che commenterà risultati, prestazioni e situazioni da tenere d’occhio.

Si partirà dalla Serie D e si scenderà fino alla Prima Categoria: risultati dell’ultimo turno, classifiche, protagonisti e prossime partite. Lo spazio sarà per tutte le società del territorio, dalle più strutturate alle realtà di paese che ogni domenica mandano in campo i loro giocatori.

Chi non riesce a vederla in diretta può recuperare la puntata quando vuole sul sito di Televaltiberina.tv

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