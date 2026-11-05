Sicurezza è libertà: a San Giustino quattro associazioni fanno rete per parlare di diritti e protezione

Un appuntamento per parlare di sicurezza, prevenzione e diritti delle donne, partendo dalla conoscenza e dalla consapevolezza. È questo il senso dell’incontro “Sicurezza è libertà – Riconoscere il rischio, conoscere i propri diritti, costruire protezione”, in programma venerdì 27 novembre alle ore 17.30 al Museo del Tabacco di San Giustino.

L’iniziativa è promossa da quattro realtà del territorio: Inner Wheel Club di Città di Castello, Inner Wheel Club di Sansepolcro, Soroptimist International Club Sansepolcro e FIDAPA – Sezione Alta Valle del Tevere, che hanno scelto di unire le proprie forze per una serata dedicata alla consapevolezza, alla prevenzione e alla tutela dei diritti delle donne.

L’appuntamento si svolge con il patrocinio dei Comuni di San Giustino, Città di Castello e Sansepolcro.

A portare il proprio contributo saranno la psicologa Cecilia Romano, il M° Michele Ceccattini, 3° Dan Taai e 3° Dan Aikikai Tokyo, l’avvocato Luca Ceccattini e la dottoressa Lorenza Scateni, coordinatrice tecnica della Zona Sociale 1.

A moderare l’incontro sarà l’assessora Loretta Zazzi.

Non mancheranno anche musica e danza, con l’intervento del M° Laureta Cuku Hodaj e le esibizioni dei danzatori del Consorzio Castello Danza.

L’obiettivo è creare un momento di confronto concreto su temi che riguardano la vita quotidiana: riconoscere una situazione di rischio, sapere quali sono i propri diritti e conoscere gli strumenti a disposizione per chiedere aiuto e protezione.

Una serata che mette insieme associazioni e istituzioni di tre comuni dell’Alta Valle del Tevere per lanciare un messaggio semplice: la conoscenza è uno degli strumenti più importanti per sentirsi più libere e più sicure.

L’ingresso è libero e tutta la cittadinanza è invitata a partecipare.

Venerdì 27 novembre, ore 17.30 – Museo del Tabacco di San Giustino.