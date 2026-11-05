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A Sansepolcro gli studenti rileggono Collodi: una serata dedicata alle storie che hanno fatto sognare generazioni

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Una serata per leggere, ascoltare e riscoprire Carlo Collodi attraverso la voce degli studenti. Venerdì 6 novembre, alle ore 21, l’aula magna della sede centrale dell’IIS Città di Sansepolcro ospiterà una serata di letture a voce alta dedicata all’autore di Pinocchio, nel bicentenario della sua nascita.

Saranno gli studenti dei diversi plessi dell’Istituto a salire in cattedra, scegliendo e proponendo testi ritenuti significativi per la propria esperienza personale e per la propria sensibilità.

L’iniziativa nasce dalla proposta dei docenti del Dipartimento di Lettere e punta a trasformare la lettura in un’esperienza condivisa, lasciando spazio alle capacità e alle attitudini dei ragazzi.

Non sarà quindi una semplice lettura scolastica. Saranno gli studenti stessi a gestire la serata, mettendosi alla prova davanti al pubblico e dando voce a parole e storie che, a distanza di due secoli dalla nascita di Collodi, continuano a parlare anche alle nuove generazioni.

L’appuntamento rappresenta anche un momento di “scuola aperta”. L’aula magna, normalmente vissuta durante le attività scolastiche, diventerà per una sera uno spazio più informale, aperto alla comunità e alla partecipazione.

Un modo diverso di fare scuola, nel quale la lettura diventa occasione di confronto, espressione e crescita.

L’appuntamento è per venerdì 6 novembre alle ore 21, presso l’aula magna della sede centrale dell’IIS Città di Sansepolcro.

L’ingresso è aperto a tutti.

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