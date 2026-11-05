Search
ArteEventiIn evidenza

Luciano Boccardini torna alla Rocca di Umbertide: in mostra la sua arte e il suo legame con il territorio

Data:

La Rocca di Umbertide torna a parlare d’arte e lo fa attraverso le opere di Luciano Boccardini, artista scomparso nel 2024 che ha lasciato un segno importante nella cultura del territorio. Dal 7 al 29 novembre sarà possibile visitare la mostra personale “Boccardini e il Postmoderno – La realtà in frammenti”, curata da Claudio Brancaleoni e Giuliano Corbucci.

Un appuntamento che vuole riportare l’attenzione sul percorso artistico di Boccardini, che negli ultimi anni della sua vita aveva scelto di vivere a Pierantonio, accanto a Rosita Rosini.

Il percorso espositivo raccoglie soprattutto opere realizzate a partire dagli anni Duemila, insieme a Sfinge, dipinto degli anni Ottanta. Ne emerge una ricerca difficile da racchiudere in un’unica definizione: figurazione, astrazione, simbolismo, colore, immaginazione e sperimentazione materica si incontrano in un percorso che arriva fino alle composizioni più recenti, realizzate attraverso frammenti e collage.

È proprio il rapporto tra realtà e rappresentazione, tra memoria e immaginazione, uno degli elementi che caratterizza la mostra. Un viaggio dentro una produzione artistica libera e personale, accompagnato da un saggio critico, biografie e bibliografia.

La scelta di riportare Boccardini alla Rocca nasce anche dal forte legame che l’artista aveva costruito con Umbertide e con il territorio.

«Ho voluto fortemente questa mostra personale alla Rocca di Umbertide perché ritengo che la sua arte meriti di essere celebrata, conosciuta e tramandata», sottolinea la vicesindaca e assessora alla Cultura Annalisa Mierla, ricordando anche il corso di pittura dedicato a Boccardini e rivolto alle scuole di Umbertide e dei Comuni limitrofi.

Per l’amministrazione, dunque, la mostra rappresenta anche un modo per mantenere vivo il rapporto tra l’artista e la comunità: non soltanto conservare la memoria di Boccardini, ma permettere alle sue opere di continuare a incontrare nuovi occhi e nuove generazioni.

LA MOSTRA

Rocca di Umbertide – dal 7 al 29 novembre 2026

Orari di apertura:

  • martedì: 16.30-18.30
  • mercoledì e giovedì: 10.30-12.30 e 16.30-17.30
  • venerdì, sabato e domenica: 10.30-12.30 e 16.30-18.30
  • lunedì: chiuso

Un’occasione per tornare a scoprire un artista profondamente legato a questo territorio e per capire, attraverso le sue opere, quanto possa essere ancora vivo il dialogo tra arte, memoria e comunità.

Commenti
Previous article
Badia Petroia, Francesco Fulvi confermato presidente: nuovo mandato per il Comitato

Share post:

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Badia Petroia, Francesco Fulvi confermato presidente: nuovo mandato per il Comitato

Redazione Redazione -
Il Comitato Ripristino Badia Petroia rinnova il consiglio direttivo...

Pietralunghese, Roselli: «Mi sono sentito a casa da subito. Ora a Senigallia per fare punti»

Redazione Redazione -
Il giovane rossoblù, classe 2006, racconta il suo avvio...

A Città di Castello il burraco diventa solidarietà: domenica il quinto torneo al Centro Commerciale Castello

Redazione Redazione -
Carte in mano, voglia di stare insieme e soprattutto...

Casa della Comunità, inaugurata a Città di Castello: presente anche Avis

Redazione Redazione -
Un nuovo punto di riferimento per la sanità territoriale...

Primo Piano Notizie

Direttore responsabile Michele Tanzi Aut. Tribunale Perugia n 21/2001 – Reg periodici aut. del 06/07/2001 – P.IVA 02487440543 info 075 85 83260 – 335 5453708

Privacy

News

Badia Petroia, Francesco Fulvi confermato presidente: nuovo mandato per il Comitato

Attualità 0
Il Comitato Ripristino Badia Petroia rinnova il consiglio direttivo...

© 2024 Primo Piano Notizie