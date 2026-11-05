A Città di Castello il burraco diventa solidarietà: domenica il quinto torneo al Centro Commerciale Castello

Carte in mano, voglia di stare insieme e soprattutto un obiettivo preciso: dare una mano a un giovane che vuole trasformare la propria passione in un progetto di vita.

Domenica 8 novembre, dalle 15 alle 19, al Centro Commerciale Castello torna il Torneo di Burraco di Solidarietà, giunto alla quinta edizione. Una sfida al tavolo che, ancora una volta, mette insieme divertimento e impegno per il territorio.

Il ricavato dell’iniziativa sarà infatti destinato a sostenere Lorenzo Giustini, giovane designer e aspirante regista, aiutandolo nel suo percorso e nel suo sogno professionale.

Per i partecipanti ci saranno anche i premi destinati ai primi tre classificati, con Castello Gift Card, mentre tutti gli iscritti riceveranno in omaggio la T-shirt ufficiale dell’evento.

I posti sono limitati e per informazioni e iscrizioni è possibile contattare Luana al 338 2296866 oppure Monica al 339 3155034.

Un pomeriggio diverso dal solito, dunque, dove una partita a burraco può diventare qualcosa di più. Perché dietro le carte, le risate e la voglia di vincere c’è soprattutto la possibilità di contribuire concretamente al sogno di Lorenzo.

Appuntamento domenica 8 novembre, dalle 15 alle 19, al Centro Commerciale Castello.