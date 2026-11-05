Search
Città di CastelloCulturaIn evidenza

A Lerchi i bambini incontrano gli autori di “Io non ho paurrra”

Data:

Oltre la paura c’è sempre un’avventura. È il messaggio con cui i bambini e le bambine delle classi terze e quarte della Scuola Primaria di Lerchi hanno accolto Ilaria Scarabottini e Valentina Bigi, rispettivamente autrice e illustratrice del libro “Io non ho paurrra”.

Un incontro fatto di domande, curiosità e riflessioni, nato dalla lettura del libro e diventato un momento di confronto diretto con chi quella storia l’ha scritta e illustrata.

I bambini hanno avuto modo di conoscere meglio i personaggi e di raccontare la loro esperienza attraverso i lavori realizzati dopo la lettura, ricreando con la propria fantasia i protagonisti della storia.

Un modo semplice e coinvolgente per avvicinare i più piccoli alla lettura, ma anche per parlare di emozioni e paure attraverso le parole, le immagini e la creatività.

A Lerchi, insomma, un libro è diventato l’occasione per stare insieme, fare domande e soprattutto scoprire che, anche quando qualcosa fa paura, dall’altra parte può esserci una nuova avventura.

Commenti
Previous article
Anghiari, storia e memoria: gli alunni delle quarte alla scoperta di Palazzo Taglieschi
Next article
Le mappe delle emozioni: a Lama i bambini imparano a orientarsi dentro se stessi

Share post:

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Casa della Comunità, inaugurata a Città di Castello: presente anche Avis

Redazione Redazione -
Un nuovo punto di riferimento per la sanità territoriale...

Falso finanziere truffa un’anziana a Marsciano: recuperati soldi e gioielli, due arresti

Redazione Redazione -
Si sono presentati come finanzieri e funzionari del Tribunale,...

Sofia Ancora, la solidarietà non si ferma: donati 7.320 euro all’Ospedale di Città di Castello

Redazione Redazione -
Otto persone, un’idea e una comunità che ha scelto...

Le mappe delle emozioni: a Lama i bambini imparano a orientarsi dentro se stessi

Redazione Redazione -
Una classe, tante emozioni e un viaggio tutto da...

Primo Piano Notizie

Direttore responsabile Michele Tanzi Aut. Tribunale Perugia n 21/2001 – Reg periodici aut. del 06/07/2001 – P.IVA 02487440543 info 075 85 83260 – 335 5453708

Privacy

News

Casa della Comunità, inaugurata a Città di Castello: presente anche Avis

Città di Castello 0
Un nuovo punto di riferimento per la sanità territoriale...

© 2024 Primo Piano Notizie