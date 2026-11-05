A Lerchi i bambini incontrano gli autori di “Io non ho paurrra”

Oltre la paura c’è sempre un’avventura. È il messaggio con cui i bambini e le bambine delle classi terze e quarte della Scuola Primaria di Lerchi hanno accolto Ilaria Scarabottini e Valentina Bigi, rispettivamente autrice e illustratrice del libro “Io non ho paurrra”.

Un incontro fatto di domande, curiosità e riflessioni, nato dalla lettura del libro e diventato un momento di confronto diretto con chi quella storia l’ha scritta e illustrata.

I bambini hanno avuto modo di conoscere meglio i personaggi e di raccontare la loro esperienza attraverso i lavori realizzati dopo la lettura, ricreando con la propria fantasia i protagonisti della storia.

Un modo semplice e coinvolgente per avvicinare i più piccoli alla lettura, ma anche per parlare di emozioni e paure attraverso le parole, le immagini e la creatività.

A Lerchi, insomma, un libro è diventato l’occasione per stare insieme, fare domande e soprattutto scoprire che, anche quando qualcosa fa paura, dall’altra parte può esserci una nuova avventura.