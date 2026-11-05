Anghiari, storia e memoria: gli alunni delle quarte alla scoperta di Palazzo Taglieschi

Le classi quarte della Scuola Primaria di Anghiari hanno vissuto una giornata dedicata alla storia, alla memoria e alla conoscenza del patrimonio del territorio.

L’occasione è stata la Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate, che ha portato bambine e bambini a Palazzo Taglieschi, sede del Museo delle Arti e delle Tradizioni Popolari dell’Alta Valle del Tevere.

Un’esperienza pensata per avvicinare i più piccoli alla storia locale e ai valori della memoria collettiva, ma anche per far conoscere e apprezzare il patrimonio artistico e culturale che li circonda.

Tra le sale del palazzo, gli alunni hanno potuto scoprire opere e testimonianze della tradizione del territorio, trasformando la visita in un vero percorso educativo. Non solo storia, quindi, ma anche educazione al bello e alla cura di ciò che appartiene alla comunità.

Dall’IC Anghiari e Monterchi arriva un ringraziamento alle Forze Armate, per il loro impegno al servizio della comunità e della pace, e al direttore e agli operatori del museo per l’accoglienza e per aver accompagnato gli studenti in una mattinata ricca di curiosità e scoperte.

Un modo concreto per insegnare ai più giovani che la memoria non è qualcosa di lontano: passa anche dai luoghi, dalle opere e dalle storie del territorio in cui viviamo.