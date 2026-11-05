“Sulla strada di Francesco”, ad Arezzo l’arte incontra il messaggio del Santo

Dal 8 al 15 novembre il Convento di San Francesco ospita la mostra di tessuti d’artista di Vincenzo Nasuto. Inaugurazione domenica alle 17.30

AREZZO – Un viaggio sulle tracce di San Francesco, tra arte, tessuti, immagini e simboli. È quello proposto da Vincenzo Nasuto con la mostra “Sulla strada di Francesco. Una vita semplice”, che dall’8 al 15 novembre 2026 sarà ospitata nella sala del Convento di San Francesco ad Arezzo, con ingresso da via Beccheria.

L’inaugurazione è in programma domenica 8 novembre alle ore 17.30. A intervenire saranno Padre Francesco Bartolucci, Claudio Santori, presidente della Brigata Aretina degli Amici dei Monumenti, e Ilaria Pugi, storica dell’arte. A moderare l’incontro sarà il giornalista d’arte Marco Botti.

La mostra nasce in occasione dell’ottavo centenario della morte di San Francesco d’Assisi e fa parte di un progetto itinerante che Nasuto ha sviluppato per raccontare la figura del Patrono d’Italia attraverso un linguaggio contemporaneo.

Sono 29 le opere originali realizzate dall’artista, ispirate a grandi capolavori della storia dell’arte e reinterpretate attraverso una ricerca che mette insieme pittura, moda e tessuto.

Ed è proprio il tessuto a diventare una parte fondamentale del progetto. Modal e seta non sono infatti soltanto il supporto delle opere, ma diventano un vero e proprio linguaggio artistico. Immagini e dettagli della tradizione vengono trasferiti sulla materia, creando un dialogo tra la storia dell’arte e una sensibilità decisamente contemporanea.

“Le mie opere si pongono a cavallo tra arte visiva e haute couture”, spiega Nasuto, che da oltre quindici anni utilizza il tessuto come elemento distintivo della propria ricerca.

Il percorso espositivo mette in relazione simboli e figure dell’arte rinascimentale e della tradizione mitologica con elementi dell’espressionismo astratto. Un modo per guardare al passato senza fermarsi alla semplice celebrazione, cercando invece un confronto con il presente.

Al centro del progetto ci sono anche i valori legati al messaggio francescano: pace, spiritualità, dialogo, fraternità e rispetto per l’ambiente. L’arte diventa così uno strumento per parlare anche di temi molto attuali e per creare un ponte tra epoche e culture diverse.

La mostra è patrocinata dal Comune di Arezzo, dalla Fondazione Guido d’Arezzo, dalla Brigata Aretina degli Amici dei Monumenti e dall’Associazione culturale Giglio Blu di Firenze.

L’esposizione sarà visitabile gratuitamente il venerdì dalle 15 alle 19, mentre il sabato e la domenica sarà aperta dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19.

Non mancherà un appuntamento collaterale: sabato 14 novembre alle 16.30 sarà presentato il libro “Attraverso la vita” di Giuliana Bianchi Caleri, pubblicato da Edizioni Setteponti.

Vincenzo Nasuto, nato a Castellana Grotte nel 1968 e cresciuto artisticamente in Toscana, vive e lavora a San Giovanni Valdarno. Pittore, decoratore, disegnatore tessile e orafo, dal 2007 espone in Italia e all’estero. Nel 2017 ha dato vita anche alla Sciarpa d’Artista, progetto che ha portato la sua ricerca nel rapporto tra arte e moda anche fuori dai confini italiani.

Ad Arezzo porta ora un progetto dedicato a una delle figure più importanti della storia italiana e della tradizione francescana, utilizzando il tessuto come filo conduttore di un racconto che guarda al passato ma parla soprattutto al presente.