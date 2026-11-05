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A Montone si parla di futuro del giornalismo: sabato la presentazione di “Next Gen Journalism”

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Un libro che racconta come nasce una redazione scolastica e come i ragazzi imparano a fare informazione. Appuntamento alle 11 all’Auditorium San Fedele

MONTONE – Come nasce una redazione scolastica? Come si impara a scrivere una notizia e, soprattutto, come cambia il modo di fare giornalismo per le nuove generazioni?

Sono alcune delle domande al centro della presentazione di “Next Gen Journalism”, il libro di Fabrizio Ciocchetti, in programma sabato 7 novembre alle ore 11 all’Auditorium San Fedele di Montone.

Il volume racconta il percorso che porta alla nascita e alla gestione di una redazione giornalistica scolastica, mettendo insieme scrittura, informazione e mondo della scuola. Un tema particolarmente attuale, in un momento in cui il rapporto tra giovani, informazione e strumenti digitali è in continua evoluzione.

All’incontro, oltre all’autore, saranno presenti Enzo Lepri, editore, Mirco Rinaldi, sindaco di Montone, Felice Fedeli, caporedattore della rubrica “Scuola & Lavoro”, Federico Sciurpa, vicedirettore del “Corriere dell’Umbria”, Paola Avorio, dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo Umbertide-Montone-Pietralunga, e Paolo Ippoliti, redattore de “La Nazione”.

Un confronto che parte dal libro per allargarsi al ruolo della scuola nella formazione dei giovani, alla scrittura giornalistica e alle competenze necessarie per avvicinarsi al mondo dell’informazione.

L’appuntamento è patrocinato dal Comune di Montone ed è aperto alla cittadinanza.

Un’occasione per parlare di giornalismo, ma anche per capire come stanno cambiando i protagonisti e gli strumenti dell’informazione di domani.

Sabato 7 novembre, ore 11 – Auditorium San Fedele, Montone.

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