Al Teatro degli Illuminati va in scena “1984”: Orwell a sostegno del Club degli Avventurieri



Sabato 14 novembre l’Accademia dei Riuniti di Umbertide porta a Città di Castello lo spettacolo premiato a Pesaro. Promuovono Rotary e Inner Wheel con il Rotaract. Biglietti entro il 10 novembre.



CITTÀ DI CASTELLO – Un Grande Fratello che controlla tutto, una verità riscritta ogni giorno, un uomo che prova a pensare con la propria testa. Sabato 14 novembre alle 21 il Teatro degli Illuminati ospita “1984” di George Orwell. Adattamento e regia sono di Birgitta Roselletti, in scena c’è l’Accademia dei Riuniti di Umbertide.



Con questo allestimento la compagnia umbra ha ottenuto riconoscimenti nazionali, tra cui il terzo posto al Festival Nazionale d’Arte Drammatica di Pesaro. Anche per questo l’hanno scelta il Rotary Club e l’Inner Wheel di Città di Castello, che organizzano la serata con il Rotaract e il patrocinio del Comune. L’obiettivo è dare spazio a una realtà teatrale del territorio e insieme aprire un confronto su temi di attualità.



Il romanzo ha più di settant’anni, ma gli argomenti sono quelli di oggi: sorveglianza, controllo dell’informazione, manipolazione della verità, libertà di pensiero. Oggi passano dall’intelligenza artificiale, dagli algoritmi che pesano sempre di più e dalla disinformazione. Lo spettacolo diventa così uno spunto per ragionare sul rapporto tra comunicazione, potere e libertà individuale, e per allenare un po’ di senso critico.



La serata ha anche uno scopo solidale: sostenere il Club degli Avventurieri. È un’esperienza teatrale inclusiva nata a Città di Castello nel 2014, oggi sostenuta da Framework APS. Coinvolge persone con disabilità in un percorso artistico che punta su espressione, autonomia e valorizzazione dei talenti. In pratica, è teatro che aiuta altro teatro.



I biglietti vanno prenotati per tempo: bisogna chiamare il +39 392 777 2312 entro martedì 10 novembre.