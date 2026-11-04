La Perugia del Novecento e le sfide del futuro: Paolo Belardi ospite della Società del Gotto

Sabato 7 novembre alla sede di via Enrico dal Pozzo la presentazione del libro “PERUGIA 6141. Viaggio intorno alla mia città”. Un dialogo tra memoria storica, architettura e mobilità sostenibile guidato da Rita Boini e Michele Bernardi

(Perugia) Proseguono con successo gli appuntamenti della rassegna culturale “Conversazioni in città”, promossa dalla storica Società del Gotto (fondata nel 1884). Il prossimo incontro, in programma per sabato 7 novembre 2026 alle ore 17:30, vedrà protagonista un ospite d’eccezione del panorama accademico e culturale dell’Umbria: l’ingegner Paolo Belardi, professore ordinario di Architettura e composizione urbana presso l’Università degli Studi di Perugia.

L’evento, organizzato in collaborazione e con il patrocinio dell’associazione Costituente Perugia APS e del Comune di Perugia, si terrà presso la sede dell’associazione in via Enrico dal Pozzo 47, nella storica zona di Porta Pesa.

Un viaggio editoriale tra identità, urbanistica e visione di domani

L’incontro sarà l’occasione per presentare ufficialmente l’ultimo lavoro editoriale del docente, dal titolo “PERUGIA 6141. Viaggio intorno alla mia città” (Fabrizio Fabbri Editore), una preziosa raccolta di articoli, saggi e interviste firmati da Belardi nel corso degli ultimi anni.

Il volume offre una disamina rigorosa e appassionata sull’evoluzione urbanistica e architettonica della Perugia del Novecento, spingendosi a tracciare scenari innovativi e visioni strategiche per lo sviluppo della città di domani. La tesi portante dell’opera risiede nella necessità improrogabile di coniugare la rigorosa tutela del patrimonio storico-artistico capoluogo con una decisa apertura alle sfide della modernità e della sostenibilità ambientale.

Nel testo, Belardi rievoca con lucidità la stagione pionieristica in cui Perugia si impose come modello di riferimento sul piano internazionale grazie alle sue infrastrutture all’avanguardia per la mobilità alternativa — dalle prime e storiche scale mobili di collegamento con il centro storico fino al Minimetrò. Uno dei macro-obiettivi del libro è proprio quello di indicare la strada affinché Perugia possa recuperare quella leadership ecologica e urbanistica che l’ha resa celebre nel mondo.

Il programma dell’incontro e i protagonisti

I lavori si apriranno con i saluti istituzionali e l’introduzione di Michele Bernardi, presidente dell’associazione Costituente Perugia APS. A seguire, l’autore Paolo Belardi dialogherà sui temi cardine del libro con Rita Boini, nota giornalista e socia della Società del Gotto.

Al termine del dibattito, come da consolidata tradizione del sodalizio perugino, i partecipanti si ritroveranno per la consueta cena sociale nei locali dell’associazione