Domeniche in famiglia, a Sansepolcro il Natale si colora al Museo della Vetrata

Laboratori dedicati a bambini e famiglie tra arte, colori e creatività. Primo appuntamento domenica 15 novembre alle 10.30

SANSEPOLCRO – Il Natale si avvicina e al Museo della Vetrata di Sansepolcro prende forma un nuovo ciclo di appuntamenti pensato per i bambini e per le loro famiglie.

Si chiama “Domeniche in famiglia – Natale a colori” e propone un’esperienza diversa dal solito: non soltanto guardare l’arte, ma entrarci dentro, sperimentare e creare con le proprie mani.

Durante i laboratori i più piccoli potranno conoscere le opere del museo attraverso colori, trasparenze e attività manuali, lasciandosi guidare dalla fantasia per realizzare una propria creazione da portare poi a casa.

«Crediamo che l’arte non vada solo raccontata, ma vissuta: le parole si dimenticano, l’emozione di creare con le proprie mani resta», spiega Antonella Farsetti, responsabile del Museo della Vetrata.

L’iniziativa nasce proprio con l’idea di avvicinare i bambini all’arte in modo semplice e coinvolgente, stimolando la manualità e la curiosità e, allo stesso tempo, offrendo alle famiglie un’occasione per trascorrere insieme una domenica diversa.

Il primo appuntamento è fissato per domenica 15 novembre alle ore 10.30, negli spazi del Museo della Vetrata di Sansepolcro.

I posti sono limitati. Per informazioni e costi è possibile contattare il numero 338 2718244.