Sansepolcro balla a ritmo di Zumba: successo per la prima Masterclass

Musica, energia e tanta voglia di stare insieme. Domenica 1° novembre Sansepolcro ha ospitato la prima Masterclass di Zumba Fitness & Zumba Lift, una giornata dedicata allo sport, al benessere e alla socialità.

Una mattinata vissuta con entusiasmo dai numerosi partecipanti che hanno raccolto l’invito degli organizzatori e degli istruttori, trasformando l’appuntamento in una vera festa dello sport.

La Masterclass è stata organizzata dall’istruttrice Erminia, insieme a un gruppo di istruttori e appassionati che hanno accompagnato i partecipanti tra musica, movimento e divertimento.

Un’iniziativa che ha messo insieme attività fisica e aggregazione, con l’obiettivo di promuovere uno stile di vita sano ma anche il piacere di condividere un’esperienza con altre persone.

All’appuntamento era presente anche il consigliere comunale con delega allo Sport Giuseppe Pincardini, a testimonianza dell’attenzione dell’Amministrazione comunale verso le iniziative sportive e quelle occasioni capaci di creare socialità.

La prima Masterclass di Zumba si chiude quindi con un bilancio positivo e con la soddisfazione degli organizzatori e dei partecipanti, protagonisti di una domenica diversa, all’insegna del movimento e del divertimento.

Un ringraziamento è stato rivolto agli istruttori, agli organizzatori e a tutte le persone che hanno partecipato, contribuendo a portare a Sansepolcro una nuova occasione di sport e condivisione.