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Maria Teresa Nania sul palco di Selci con “I Tre Tenori e Un Intruso”

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Maria Teresa Nania torna davanti al pubblico di casa. Sabato 7 novembre, alle 21, al Teatro Filarmonica di Selci porterà “I Tre Tenori e Un Intruso”, spettacolo che ha scritto e diretto e nel quale vestirà anche i panni della presentatrice.

Accanto a lei i tenori Emil Alekperov, Vincenzo Distasi e Mauro De Santis, accompagnati al pianoforte da Paolo Tagliapietra. Ma sul palco ci sarà qualcuno deciso a rubare loro la scena: Diego Colaiori, un addetto ai leggii poco interessato al lavoro e molto alla presentatrice. I suoi tentativi di corteggiamento, ostacolati dai tre cantanti, si intrecceranno con il programma musicale.

Si ascolteranno “Nessun dorma” dalla Turandot, “Torna a Surriento” e “È scabroso le donne studiar” dalla Vedova allegra di Franz Lehár. Lirica, canzone napoletana e operetta accompagneranno così una storia fatta di equivoci e rivalità amorose.

Dello spettacolo fanno parte anche le ballerine Elisabetta Aiello e Chiara Lori. I costumi sono dello stilista Loris Danesi, mentre la produzione è di Nania Spettacolo, realtà legata alla storica Compagnia Italiana di Operette.

Per l’assessora Zazzi c’è anche il piacere di accogliere una concittadina: «Siamo particolarmente felici di ospitare per la prima volta questo spettacolo e di accogliere sul palcoscenico la nostra concittadina Maria Teresa Nania». L’appuntamento è sabato sera al Filarmonica, con la musica e la comicità a dividersi il palco.

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