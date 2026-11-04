Marcello Fortuna alla guida di Anpas Umbria: le congratulazioni del Comune di Città di Castello

Il sindaco Luca Secondi e l’assessore Benedetta Calagreti: «Un incarico importante che riconosce professionalità e competenza»

CITTÀ DI CASTELLO – Congratulazioni e auguri di buon lavoro a Marcello Fortuna, nuovo presidente di Anpas Umbria, arrivano dal sindaco di Città di Castello Luca Secondi e dall’assessore alle Politiche sociali Benedetta Calagreti.

Appresa la notizia della nomina, il sindaco e l’assessore hanno voluto esprimere a Fortuna le proprie felicitazioni, anche a nome dell’intera comunità tifernate, per il nuovo incarico alla guida dell’associazione che riunisce le pubbliche assistenze umbre.

«Un prestigioso incarico – hanno sottolineato Secondi e Calagreti – che premia la professionalità e la competenza di Marcello Fortuna, maturate in diversi ambiti legati all’emergenza e al soccorso».

Un riconoscimento che, secondo gli amministratori, rappresenta anche un motivo di soddisfazione per Città di Castello, dove Fortuna ha sviluppato nel tempo il proprio impegno nel settore del volontariato e dell’assistenza.

Dal Comune arrivano quindi gli auguri per il nuovo percorso alla guida di Anpas Umbria, con l’auspicio di buon lavoro per un incarico che lo vedrà impegnato al fianco delle tante realtà di pubblica assistenza presenti sul territorio regionale.