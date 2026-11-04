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Citerna guarda alla mobilità del futuro: a Fighille arriva la prima colonnina elettrica

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Installata nei parcheggi tra via del Mulino e via Allende. Il servizio sarà operativo dopo l’allaccio alla rete

CITERNA – Anche Citerna fa un passo verso una mobilità più sostenibile. È stata infatti installata a Fighille, nei parcheggi tra via del Mulino e via Allende, la prima colonnina pubblica per la ricarica dei veicoli elettrici del territorio comunale.

Un nuovo servizio destinato ai cittadini, ma anche a chi attraversa il territorio con un’auto elettrica e avrà bisogno di effettuare una ricarica.

«È una novità importante per il nostro territorio – sottolinea il vicesindaco di Citerna Paolo Carlini – e siamo orgogliosi e felici di poter mettere a disposizione dei cittadini e degli automobilisti un nuovo servizio, al passo con l’evoluzione della mobilità e con le esigenze di chi ha scelto un veicolo elettrico».

La colonnina è già stata installata, ma per poter essere utilizzata bisognerà attendere ancora un ultimo passaggio: l’allaccio alla rete elettrica da parte di Enel.

«Siamo ora in attesa esclusivamente dell’allaccio alla rete elettrica – spiega Carlini –. Un ultimo passaggio tecnico che consentirà, a breve, di rendere il servizio pienamente operativo e accessibile a tutti gli utenti».

L’installazione rappresenta quindi un primo passo concreto per ampliare i servizi legati alla mobilità elettrica e accompagnare anche il territorio di Citerna verso nuove forme di mobilità.

La nuova colonnina sarà a disposizione non solo dei residenti, ma anche degli automobilisti di passaggio, offrendo un ulteriore servizio in una frazione particolarmente importante come Fighille.

Un piccolo intervento, ma anche un segnale di cambiamento: la mobilità elettrica entra così anche nella quotidianità di Citerna.

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