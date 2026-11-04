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4 Novembre, Umbertide ricorda i Caduti e rende omaggio alle Forze Armate

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Corona d’alloro al monumento al Milite Ignoto di via Garibaldi. Il sindaco Carizia: “Pace e libertà non siano mai considerate conquiste scontate”

UMBERTIDE – Una corona d’alloro per ricordare chi ha sacrificato la propria vita e per rinnovare il legame con la storia del Paese. Anche Umbertide ha celebrato il 4 Novembre, Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate, con un momento di raccoglimento al monumento al Milite Ignoto di via Garibaldi.

Il sindaco Luca Carizia, insieme alla Giunta comunale e alla Polizia Locale, ha deposto la corona in omaggio ai soldati caduti e a tutti coloro che hanno servito il Paese.

Una cerimonia semplice, ma carica di significato, che ha riportato al centro il valore della memoria e il dovere di non dimenticare i sacrifici che hanno segnato la storia italiana.

Il 4 novembre ricorda la conclusione della Prima Guerra Mondiale con l’Armistizio di Villa Giusti del 1918 e, più in generale, il percorso che ha portato al completamento dell’Unità nazionale. È anche il giorno legato alla memoria del Milite Ignoto, simbolo di tutti i caduti senza nome.

«Il 4 Novembre ci richiama ai valori più profondi della nostra identità nazionale: appartenenza, sacrificio e gratitudine verso chi ha servito e continua a servire la Patria – ha dichiarato il sindaco Carizia –. Ricordare significa custodire questa eredità e trasmetterla alle nuove generazioni, perché pace e libertà non siano mai considerate conquiste scontate».

La cerimonia di Umbertide è stata quindi un momento per guardare al passato, ma anche per ribadire l’importanza della memoria nel presente. Un appuntamento che ogni anno rinnova il rapporto della comunità con la propria storia e con i valori della pace e della libertà.

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