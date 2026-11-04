Un viaggio tra i cantautori italiani per sostenere la Nefrologia di Città di Castello

Sabato 7 novembre al Teatro Comunale il concerto organizzato da A.MA.RE. con la Scuola di Musica “G. Puccini” e la Filarmonica

CITTÀ DI CASTELLO – La musica torna a essere protagonista, ancora una volta, per una buona causa. L’Associazione Malattie Renali O.D.V. (A.MA.RE.) di Città di Castello propone un nuovo appuntamento musicale con finalità benefiche, dopo il successo delle precedenti iniziative.

L’appuntamento è per sabato 7 novembre alle ore 21 al Teatro Comunale, con lo spettacolo “Viaggio Musicale… tra i cantautori italiani”.

Una serata dedicata alla grande canzone d’autore italiana, realizzata grazie alla collaborazione dell’intera Scuola di Musica Comunale “G. Puccini” e della Filarmonica “G. Puccini”, con il patrocinio del Comune di Città di Castello.

Ma oltre alla musica c’è soprattutto un obiettivo concreto: il ricavato dello spettacolo sarà destinato al Reparto di Nefrologia e Dialisi dell’Ospedale di Città di Castello.

A.MA.RE. rinnova così il proprio impegno a sostegno della sanità locale, utilizzando ancora una volta la musica e la partecipazione della comunità per raccogliere risorse da destinare al reparto.

Per assistere allo spettacolo è necessaria la prenotazione dei biglietti, che può essere effettuata contattando Carla Chieli Giombini, presidente dell’associazione A.MA.RE., al numero 328 547 3498.

I prezzi sono quelli delle precedenti edizioni: 20 euro per platea e palchi centrali di I, II e III ordine; 15 euro per i palchi laterali di I, II e III ordine; 10 euro per il IV ordine.

Un appuntamento nel quale musica, solidarietà e attenzione alla sanità del territorio torneranno a camminare insieme. Una serata al Teatro Comunale per ascoltare la musica dei grandi cantautori italiani e, allo stesso tempo, dare un contributo concreto al reparto di Nefrologia e Dialisi.