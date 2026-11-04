Monterchi saluta Salvatore e Maria: dopo oltre 50 anni chiude una storica bottega del paese

MONTERCHI – Ci sono attività che sono molto più di un negozio. Diventano un punto di riferimento, un luogo dove ci si conosce, ci si ferma a parlare e dove, nel tempo, passano intere generazioni.

È il caso di Salvatore e Maria, ai quali il Comune di Monterchi ha voluto rivolgere un ringraziamento pubblico per gli oltre cinquant’anni di lavoro e di servizio alla comunità.

La loro attività di alimentari è stata per decenni una presenza costante nel paese, sempre aperta e disponibile per le esigenze quotidiane dei residenti. Una di quelle piccole botteghe che hanno accompagnato la vita del centro storico e che, proprio per questo, lasciano un vuoto che va oltre la semplice chiusura di un’attività commerciale.

Il sindaco e l’Amministrazione comunale, a nome dell’intera comunità di Monterchi, hanno voluto riconoscere a Salvatore e Maria la loro devozione al lavoro e il prezioso servizio svolto in tutti questi anni.

E nei commenti al messaggio del Comune sono arrivati tanti ricordi e parole di affetto. C’è chi li definisce “bottegai d’altri tempi”, ricordando un alimentari sempre aperto e sempre pronto a dare una mano, anche ritirando i pacchi dei corrieri per i residenti.

La chiusura rappresenta inevitabilmente una perdita per il centro storico, che vede così scomparire un altro pezzo della sua quotidianità.

A Salvatore e Maria rimane il grazie di una comunità che, per più di mezzo secolo, li ha avuti al proprio fianco.