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Citerna, il “Patentino del buon pedone” ai bambini della scuola Colle Verde

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CITERNA – Imparare le regole della strada può essere anche un gioco. E per i bambini della scuola dell’infanzia Colle Verde di Citerna è diventato un percorso fatto di curiosità, divertimento e piccole ma importanti lezioni di sicurezza.

I bambini hanno ricevuto il “Patentino del buon pedone”, al termine del progetto di educazione stradale realizzato con la collaborazione del comandante della Polizia Locale di Citerna, Marco Pierini.

Un’esperienza pensata per avvicinare i più piccoli alle prime regole della circolazione e, soprattutto, per spiegare loro come comportarsi quando si cammina per strada.

Alla consegna erano presenti il sindaco Enea Paladino, l’assessore all’Istruzione Valentina Ercolani e il comandante della Polizia Locale Marco Pierini, che hanno condiviso con i bambini il momento conclusivo dell’iniziativa.

Il “Patentino” non è stato soltanto un attestato, ma il punto di arrivo di un percorso educativo nel quale i bambini hanno potuto imparare attraverso il gioco le prime nozioni per diventare pedoni più attenti e consapevoli.

Un messaggio semplice, ma importante: la sicurezza stradale comincia da piccoli e il rispetto delle regole è il primo passo per proteggere se stessi e gli altri.

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